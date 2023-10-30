Samsung Galaxy S24, — чем удивит новый флагман в 2024 году
30 октября 2023 17:45
Учитывая, какой удачной оказалась линейка Samsung Galaxy S23, фанаты Android с нетерпением ждут 24 серии смартфонов. Фото: gagadget.com
Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra получились удачными смартфонами, но у всех трех остались места для усовершенствования. Чего ждать от серии Galaxy S24?
Все слухи и инсайды о предстоящем Galaxy S24 в одном месте собрали эксперты Tech Advisor.
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Когда выйдет Galaxy S24
- Последние три года новые линейки Samsung Galaxy S официально представляли в январе или феврале.
- В сообщении на китайском сайте социальных сетей Weibo инсайдер Ice Universe предполагает, что презентация телефонов состоится 18 января 2024 года.
Сколько будет стоить Galaxy S24
- В предыдущие годы цены на базовую модель начинались от 799 долларов до 1199 долларов за телефон Ultra.
- Надеемся, что компании удастся избежать повышения цен второй год подряд.
Дизайн Galaxy S24
- Базовый S24 перейдет на плоскую рамку, в отличие от закругленных углов, которые были у предыдущих моделей, а рамки станут меньше.
- S24 Plus получит полностью плоский экран.
- S24 Ultra, возможно, также избавится от изогнутого экрана, а рамки станут еще тоньше.
- По данным Forbes, S24 Ultra может перейти на титановую конструкцию, как iPhone 15 Pro и Pro Max.
Дисплей S24
- Samsung использует панели с частотой 120 Гц во всех трех телефонах Galaxy S23.
- Инсайдер SamLover утверждает, что она может быть увеличена до 144 Гц в S24 Ultra.
- Согласно утечке Ice Universe, S24 Plus присоединится к S24 Ultra и получит более качественное разрешение WQHD+.
Производительность S24
- Похоже, что телефон получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.
- По данным SamMobile, новый чипсет может иметь графический процессор, примерно на 50% быстрее.
- По данным утечки Tech_Reve, S24 и S24 Plus будут доступны как с Snapdragon 8 Gen 3, так и с Exynos 2400 (в зависимости от региона), но S24 Ultra будет продаваться только с чипом Qualcomm.
Камеры S24
- Ice Universe сообщал, что четыре задних камеры не изменятся, за исключением 10-кратного телефотообъектива, который перейдет на сенсор IMX754+.
- По другому инсайду, Samsung планирует отказаться от одного объектива, объединив 3-кратный и 10-кратный телефотообъектив в один с переменным фокусным расстоянием.
- SamMobile сообщил, что компания выпустит 5-кратный объектив для Ultra.
Аккумулятор и зарядка S24
- Скорость зарядки является одним из ключевых недостатков телефонов 2023: у S23 она ограничена 25 Вт, а у S23 Plus и Ultra — 45 Вт.
- По данным RGCloud5, пиковая мощность зарядки у новых смартфонов достигнет 65 Вт, по крайней мере, для S24 Ultra.
- S24 Ultra останется с аккумулятором на 5000 мАч, но к нему присоединится модель Plus (с нынешних 4700 мАч).
- Будет ли улучшен аккумулятор обычной модели S23 на 3700 мАч, пока ничего не сообщается.
Программное обеспечение S24
- Линейка будет поставляться под управлением Android 14 вместе с последней версией программного обеспечения One UI от Samsung и щедрой гарантией поддержки программного обеспечения.
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