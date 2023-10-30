Samsung Galaxy S24, — чем удивит новый флагман в 2024 году

Учитывая, какой удачной оказалась линейка Samsung Galaxy S23, фанаты Android с нетерпением ждут 24 серии смартфонов. Фото: gagadget.com

Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra получились удачными смартфонами, но у всех трех остались места для усовершенствования. Чего ждать от серии Galaxy S24?

Все слухи и инсайды о предстоящем Galaxy S24 в одном месте собрали эксперты Tech Advisor.

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Когда выйдет Galaxy S24

Последние три года новые линейки Samsung Galaxy S официально представляли в январе или феврале.

В сообщении на китайском сайте социальных сетей Weibo инсайдер Ice Universe предполагает, что презентация телефонов состоится 18 января 2024 года.

Сколько будет стоить Galaxy S24

В предыдущие годы цены на базовую модель начинались от 799 долларов до 1199 долларов за телефон Ultra.

Надеемся, что компании удастся избежать повышения цен второй год подряд.

Дизайн Galaxy S24

Базовый S24 перейдет на плоскую рамку, в отличие от закругленных углов, которые были у предыдущих моделей, а рамки станут меньше.

S24 Plus получит полностью плоский экран.

S24 Ultra, возможно, также избавится от изогнутого экрана, а рамки станут еще тоньше.

По данным Forbes, S24 Ultra может перейти на титановую конструкцию, как iPhone 15 Pro и Pro Max.

Дисплей S24

Samsung использует панели с частотой 120 Гц во всех трех телефонах Galaxy S23.

Инсайдер SamLover утверждает, что она может быть увеличена до 144 Гц в S24 Ultra.

Согласно утечке Ice Universe, S24 Plus присоединится к S24 Ultra и получит более качественное разрешение WQHD+.

Производительность S24

Похоже, что телефон получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

По данным SamMobile, новый чипсет может иметь графический процессор, примерно на 50% быстрее.

По данным утечки Tech_Reve, S24 и S24 Plus будут доступны как с Snapdragon 8 Gen 3, так и с Exynos 2400 (в зависимости от региона), но S24 Ultra будет продаваться только с чипом Qualcomm.

Камеры S24

Ice Universe сообщал, что четыре задних камеры не изменятся, за исключением 10-кратного телефотообъектива, который перейдет на сенсор IMX754+.

По другому инсайду, Samsung планирует отказаться от одного объектива, объединив 3-кратный и 10-кратный телефотообъектив в один с переменным фокусным расстоянием.

SamMobile сообщил, что компания выпустит 5-кратный объектив для Ultra.

Аккумулятор и зарядка S24

Скорость зарядки является одним из ключевых недостатков телефонов 2023: у S23 она ограничена 25 Вт, а у S23 Plus и Ultra — 45 Вт.

По данным RGCloud5, пиковая мощность зарядки у новых смартфонов достигнет 65 Вт, по крайней мере, для S24 Ultra.

S24 Ultra останется с аккумулятором на 5000 мАч, но к нему присоединится модель Plus (с нынешних 4700 мАч).

Будет ли улучшен аккумулятор обычной модели S23 на 3700 мАч, пока ничего не сообщается.

Программное обеспечение S24

Линейка будет поставляться под управлением Android 14 вместе с последней версией программного обеспечения One UI от Samsung и щедрой гарантией поддержки программного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также представляли ТОП 5 лучших смартфонов Samsung в 2023 году.