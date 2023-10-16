Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A: ціни та характеристики

Samsung Galaxy A05 та Galaxy A05s на свої гроші мають гідне технічне оснащення. Фото: notebookcheck.net

Samsung офіційно представила на Філіппінах бюджетні смартфони початкового рівня Galaxy A05 та Galaxy A05s. Дешеві пристрої матимуть 50 МП камери, пам'ять до 128 ГБ та великі акумулятори з підтримкою швидкої зарядки.

Про це повідомив Gizmochina.

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Характеристики Galaxy A05

6,7-дюймовий PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей;

процесор Helio G85;

оперативка: 4 ГБ;

накопичувач: 64 ГБ/128 ГБ;

акумулятор 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт;

селфі-камера: 8 МП;

тильна камера: 50 МП + 2 МП (глибина).

дві SIM-карти;

Wi-Fi;

Bluetooth;

слот для карт пам'яті microSD;

розблокування обличчям;

USB-C;

3,5 мм роз'єм для навушників;

ОС: Android 13 з інтерфейсом One UI;

розміри: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм;

вага: 195 г.

Характеристики Galaxy A05s

6,7-дюймовий 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей;

процесор Snapdragon 680;

оперативка: 4 ГБ;

накопичувач: 128 ГБ;

акумулятор 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт;

селфі-камера: 8 МП;

тильна камера: 50 МП + 2 МП (глибина) та 2 МП (макро).

дві SIM-карти;

4G VoLTE;

Wi-Fi;

Bluetooth;

сканер відбитків пальців на бічній панелі;

слот для карт пам'яті microSD;

розблокування обличчям;

USB-C;

3,5 мм роз'єм для навушників;

ОС: Android 13 з інтерфейсом One UI;

розміри: 168 x 77,8 x 8,8 мм;

вага: 194 г.

Galaxy A05 та Galaxy A05s: ціна та доступність

На Філіппінах Galaxy A05 доступний у чорному та сріблястому кольорах за ціною від близько 100 доларів.

Galaxy A05s доступний у чорному та салатовому кольорах за ціною близько 140 доларів.

Samsung готується до анонсу Galaxy A05s 18 жовтня в Індії.

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