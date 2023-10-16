Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A: ціни та характеристики
16 жовтня 2023 12:45
Samsung Galaxy A05 та Galaxy A05s на свої гроші мають гідне технічне оснащення. Фото: notebookcheck.net
Samsung офіційно представила на Філіппінах бюджетні смартфони початкового рівня Galaxy A05 та Galaxy A05s. Дешеві пристрої матимуть 50 МП камери, пам'ять до 128 ГБ та великі акумулятори з підтримкою швидкої зарядки.
Про це повідомив Gizmochina.
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Характеристики Galaxy A05
- 6,7-дюймовий PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей;
- процесор Helio G85;
- оперативка: 4 ГБ;
- накопичувач: 64 ГБ/128 ГБ;
- акумулятор 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт;
- селфі-камера: 8 МП;
- тильна камера: 50 МП + 2 МП (глибина).
- дві SIM-карти;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- слот для карт пам'яті microSD;
- розблокування обличчям;
- USB-C;
- 3,5 мм роз'єм для навушників;
- ОС: Android 13 з інтерфейсом One UI;
- розміри: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм;
- вага: 195 г.
Характеристики Galaxy A05s
- 6,7-дюймовий 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей;
- процесор Snapdragon 680;
- оперативка: 4 ГБ;
- накопичувач: 128 ГБ;
- акумулятор 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт;
- селфі-камера: 8 МП;
- тильна камера: 50 МП + 2 МП (глибина) та 2 МП (макро).
- дві SIM-карти;
- 4G VoLTE;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- сканер відбитків пальців на бічній панелі;
- слот для карт пам'яті microSD;
- розблокування обличчям;
- USB-C;
- 3,5 мм роз'єм для навушників;
- ОС: Android 13 з інтерфейсом One UI;
- розміри: 168 x 77,8 x 8,8 мм;
- вага: 194 г.
Galaxy A05 та Galaxy A05s: ціна та доступність
- На Філіппінах Galaxy A05 доступний у чорному та сріблястому кольорах за ціною від близько 100 доларів.
- Galaxy A05s доступний у чорному та салатовому кольорах за ціною близько 140 доларів.
- Samsung готується до анонсу Galaxy A05s 18 жовтня в Індії.
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