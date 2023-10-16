Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A: ціни та характеристики arrow

Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A: ціни та характеристики

16 жовтня 2023 12:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A: ціни та характеристики
Samsung Galaxy A05 та Galaxy A05s на свої гроші мають гідне технічне оснащення. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung офіційно представила на Філіппінах бюджетні смартфони початкового рівня Galaxy A05 та Galaxy A05s. Дешеві пристрої матимуть 50 МП камери, пам'ять до 128 ГБ та великі акумулятори з підтримкою швидкої зарядки.

Про це повідомив Gizmochina.

Читайте також:

Характеристики Galaxy A05

  • 6,7-дюймовий PLS LCD 90 Гц HD+ дисплей;
  • процесор Helio G85;
  • оперативка: 4 ГБ;
  • накопичувач: 64 ГБ/128 ГБ;
  • акумулятор 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт;
  • селфі-камера: 8 МП;
  • тильна камера: 50 МП + 2 МП (глибина).
  • дві SIM-карти;
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth;
  • слот для карт пам'яті microSD;
  • розблокування обличчям;
  • USB-C;
  • 3,5 мм роз'єм для навушників;
  • ОС: Android 13 з інтерфейсом One UI;
  • розміри: 68,8 x 78,2 x 8,8 мм;
  • вага: 195 г.

Характеристики Galaxy A05s

  • 6,7-дюймовий 2 PLS LCD 90 Гц FHD+ дисплей;
  • процесор Snapdragon 680;
  • оперативка: 4 ГБ;
  • накопичувач: 128 ГБ;
  • акумулятор 5000 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт;
  • селфі-камера: 8 МП;
  • тильна камера: 50 МП + 2 МП (глибина) та 2 МП (макро).
  • дві SIM-карти;
  • 4G VoLTE;
  • Wi-Fi;
  • Bluetooth;
  • сканер відбитків пальців на бічній панелі;
  • слот для карт пам'яті microSD;
  • розблокування обличчям;
  • USB-C;
  • 3,5 мм роз'єм для навушників;
  • ОС: Android 13 з інтерфейсом One UI;
  • розміри: 168 x 77,8 x 8,8 мм;
  • вага: 194 г.

Galaxy A05 та Galaxy A05s: ціна та доступність

  • На Філіппінах Galaxy A05 доступний у чорному та сріблястому кольорах за ціною від близько 100 доларів.
  • Galaxy A05s доступний у чорному та салатовому кольорах за ціною близько 140 доларів.
  • Samsung готується до анонсу Galaxy A05s 18 жовтня в Індії.

Раніше ми писали, що Samsung випустила Galaxy S23 FE та повідомляли характеристики та ціни смартфона. Також представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз