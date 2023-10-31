Які смартфони дебютують у листопаді 2023 року

Samsung, OnePlus, Honor та інші нові телефони у листопаді 2023 року
31 жовтня 2023 19:45
Листопад 2023 року буде багатшим на дебюти смартфонів, ніж попередній місяць. Фото: androidauthority.com
В листопаді очікується більша кількість дебютів нових смартфонів, аніж у жовтні. Кілька китайських флагманів будуть оснащені новим потужним чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а популярні бренди випустять бюджетні моделі.
Про це написав GizmoChina.
Читайте також:
Серія iQOO 12
- Запуск запланований у Китаї на 7 листопада.
- Лінійка складається з двох моделей, а саме iQOO 12 та iQOO 12 Pro.
- Обидві моделі отримають чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Матимуть потрійну камеру 50 МП (OV50H) + 50 МП (JN1 ультраширокий) + 64 МП (OV64B 3x).
- Заряджатимуться від дротової зарядки на 120 Вт.
- Модель Pro отримає вигнутий дисплей з роздільною здатністю 2K порівняно з пласким та яскравішим (3000 ніт) дисплеєм у базовому варіанті.
Серія Vivo X100
- Буде офіційно представлена в Китаї 17 листопада.
- Лінійка включатиме: Vivo X100, Vivo X100 Pro та Vivo X100 Pro Plus.
- Pro Plus буде оснащена новим об'єктивом Vario-APO-Sonnar для перископної зум-камери.
- Pro Plus матиме чипсет Snapdragon 8 Gen 3, Pro — Snapdragon 8 Gen 1, а базова модель — Dimensity 9300.
- Телефони будуть доступні у скляному та шкіряному корпусах.
Realme GT 5 Pro
- Точна дата листопадового дебюту флагмана не відома.
- Телефон отримає чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Матиме 6,78-дюймовий вигнутий дисплей з роздільною здатністю 1,5K.
- Отримає потрійну камеру 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телефото) + 8 МП (надширока), селфі-камеру 32 МП.
- Буде оснащений акумулятором 5400 мАг з підтримкою дротової 100 Вт та бездротової зарядки 50 Вт.
OnePlus 12
- Може стартувати в Китаї до кінця листопада або в грудні.
- Працюватиме на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Буде оснащений 6,82-дюймовим OLED-дисплеєм BOE X1 з роздільною здатністю 3168 x 1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковим рівнем яскравості 2600 ніт.
- Отримає потрійну камеру на 50 МП (ширококутна) + 48 МП (надширококутна) + 64 МП (3-кратний перископ), селфі-камеру на 32 МП.
- Живитиметься від акумулятора 5400 мАг та підтримуватиме дротову та бездротову зарядку потужністю 100 Вт та 50 Вт.
Серія Redmi K70
- Точна дата листопадового дебюту невідома.
- Лінійка включатиме три моделі: базову та два варіанти Pro.
- Одна з Pro працюватиме на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, друга — на MediaTek Dimensity 9200, базова — на Snapdragon 8 Gen 2.
- Моделі Pro підтримуватимуть дротові зарядки 120 Вт.
Samsung Galaxy A15
- Точна дата листопадового дебюту невідома.
- Доступний смартфон наступного покоління A15 представлять у версіях 4G та 5G.
- Телефон отримає 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + 90 Гц.
- Матиме потрійну камеру на 50+5+2 МП, селфі-камеру на 13 МП.
- Отримає акумулятор на 5000 мАг та підтримку зарядки 25 Вт.
- 5G-модель працюватиме на чипі MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4G-версія — на MediaTek Helio G99.
Honor X50 GT
- Точна дата листопадового дебюту невідома.
- Матиме дизайн, натхненний Huawei Mate X5.
- Отримає 6,81-дюймовий FHD+ OLED-дисплей.
- Матиме чипсет Qualcomm Snapdragon 888.
- Буде оснащений акумулятором 4800 мАг.
- Використовуватиме 50 МП задню камеру та 16 МП селфі-камеру.
Раніше ми представляли ТОП 5 Android-альтернатив iPhone 15 Pro та ТОП 5 найкращих бюджетних смартфонів Android у вересні 2023 року.
Читайте Новини.LIVE!