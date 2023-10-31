Які смартфони дебютують у листопаді 2023 року

Листопад 2023 року буде багатшим на дебюти смартфонів, ніж попередній місяць. Фото: androidauthority.com

В листопаді очікується більша кількість дебютів нових смартфонів, аніж у жовтні. Кілька китайських флагманів будуть оснащені новим потужним чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а популярні бренди випустять бюджетні моделі.

Про це написав GizmoChina.

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Серія iQOO 12

Запуск запланований у Китаї на 7 листопада.

Лінійка складається з двох моделей, а саме iQOO 12 та iQOO 12 Pro.

Обидві моделі отримають чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Матимуть потрійну камеру 50 МП (OV50H) + 50 МП (JN1 ультраширокий) + 64 МП (OV64B 3x).

Заряджатимуться від дротової зарядки на 120 Вт.

Модель Pro отримає вигнутий дисплей з роздільною здатністю 2K порівняно з пласким та яскравішим (3000 ніт) дисплеєм у базовому варіанті.

Серія Vivo X100

Буде офіційно представлена в Китаї 17 листопада.

Лінійка включатиме: Vivo X100, Vivo X100 Pro та Vivo X100 Pro Plus.

Pro Plus буде оснащена новим об'єктивом Vario-APO-Sonnar для перископної зум-камери.

Pro Plus матиме чипсет Snapdragon 8 Gen 3, Pro — Snapdragon 8 Gen 1, а базова модель — Dimensity 9300.

Телефони будуть доступні у скляному та шкіряному корпусах.

Realme GT 5 Pro

Точна дата листопадового дебюту флагмана не відома.

Телефон отримає чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Матиме 6,78-дюймовий вигнутий дисплей з роздільною здатністю 1,5K.

Отримає потрійну камеру 50 МП (ширококутна) + 50 МП (телефото) + 8 МП (надширока), селфі-камеру 32 МП.

Буде оснащений акумулятором 5400 мАг з підтримкою дротової 100 Вт та бездротової зарядки 50 Вт.

OnePlus 12

Може стартувати в Китаї до кінця листопада або в грудні.

Працюватиме на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Буде оснащений 6,82-дюймовим OLED-дисплеєм BOE X1 з роздільною здатністю 3168 x 1440 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковим рівнем яскравості 2600 ніт.

Отримає потрійну камеру на 50 МП (ширококутна) + 48 МП (надширококутна) + 64 МП (3-кратний перископ), селфі-камеру на 32 МП.

Живитиметься від акумулятора 5400 мАг та підтримуватиме дротову та бездротову зарядку потужністю 100 Вт та 50 Вт.

Серія Redmi K70

Точна дата листопадового дебюту невідома.

Лінійка включатиме три моделі: базову та два варіанти Pro.

Одна з Pro працюватиме на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, друга — на MediaTek Dimensity 9200, базова — на Snapdragon 8 Gen 2.

Моделі Pro підтримуватимуть дротові зарядки 120 Вт.

Samsung Galaxy A15

Точна дата листопадового дебюту невідома.

Доступний смартфон наступного покоління A15 представлять у версіях 4G та 5G.

Телефон отримає 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD + 90 Гц.

Матиме потрійну камеру на 50+5+2 МП, селфі-камеру на 13 МП.

Отримає акумулятор на 5000 мАг та підтримку зарядки 25 Вт.

5G-модель працюватиме на чипі MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4G-версія — на MediaTek Helio G99.

Honor X50 GT

Точна дата листопадового дебюту невідома.

Матиме дизайн, натхненний Huawei Mate X5.

Отримає 6,81-дюймовий FHD+ OLED-дисплей.

Матиме чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

Буде оснащений акумулятором 4800 мАг.

Використовуватиме 50 МП задню камеру та 16 МП селфі-камеру.

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