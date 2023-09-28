ТОП 5 кращих бюджетних смартфонів Android у вересні 2023 року

Redmi K60 Ultra — найкращий бюджетний смартфон за версією GizChina. Фото: Xiaomi

Якщо ви шукаєте новий смартфон, але не готові платити усі гроші світу, то на ринку є вдосталь варіантів задовольнити майже будь-які потреби. Багато пристроїв мають преміумфункції: потужні процесори, чудові дисплеї, вражаючі камери та довговічні акумулятори, але при цьому коштують помірних грошей.

Експерти GizChina склали список найкращих смартфонів вартістю до 500 доларів (18,5 тис. грн), які пропонують відмінне співвідношення ціни та якості.

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Redmi K60 Ultra

потужний чіпсет MediaTek Dimensity 9200+, який обходить навіть найпотужніший Qualcomm;

24 Гбайт оперативки;

6,67-дюймовий POLED-екран з роздільною здатністю 1220 x 2712 пікселів та частотою оновлення 144 Гц;

50 МП основна камера з OIS;

акумулятор 5000 мАг, швидка зарядка 120 Вт від 0% до 100% за 19 хвилин;

захист з рейтингом IP68.

iQOO Neo8 Pro

потужний чіпсет Dimensity 9200+;

6,78-дюймовий AMOLED 144 Гц з роздільною здатністю QHD;

50 МП основна камера з OIS та Pixel Shift ;

акумулятор 5000 мАг, швидка зарядка 120 Вт.

OnePlus Nord 3

зараз можна знайти за ціною менш як 300 доларів;

6,74-дюймовим дисплеєм Fluid AMOLED з роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів та частотою оновлення 120 Гц;

чіпсет Dimensity 9000;

потрійна камера на 50+8+2 МП.

акумулятор 5000 мАг, зарядка 80 Вт.

Poco F5 Pro

чіпсет Snapdragon 8+ Gen1;

6,67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц;

64 МП основна камера;

акумулятор 5160 мАг, швидка зарядка 67 Вт або бездротова зарядка 30 Вт.

Nubia Z50

чіпсет Snapdragon 8 Gen 2;

6,67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц;

64 МП основна камера;

акумулятор 5000 мАг.

Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.