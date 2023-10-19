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Honor Play 8T: вийшов новий смартфон з потужною батареєю за ціною 150 доларів

19 жовтня 2023 14:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor Play 8T: вийшов новий смартфон з потужною батареєю за ціною 150 доларів
Попри скромну ціну Honor Play 8T має 8-ядерний процесор та потужну батарею. Фото: Honor
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Honor представила дешевий смартфон Play 8T для широкого кола користувачів. Новинка має непогані камери та дуже місткий акумулятор.

Продажі вже розпочалися на сайті компанії та в основних сторонніх роздрібних магазинах Китаю.

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Екран

  • 6,8-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2412×1080 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц; яскравість екрана досягає 850 ніт.

Процесор

  • Чіпсет MediaTek Dimensity 6080 розділений на кластери: два ядра Cortex-A76 працюють на максимальній частоті 2,4 ГГц, інші шість Cortex-A55 — на частоті до 2 ГГц.

Камери

  • Основна камера: 50 МП на задній панелі має об'єктив з діафрагмою f/1.8 та знаходиться поруч з 2-мегапіксельним датчиком глибини.
  • Селфі-камера: 8 МП сенсор і об'єктив з діафрагмою f/2.4.

Батарея

  • Телефон оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг з підтримкою зарядки 35 Вт.

Операційна система

  • Смартфон поставляється з Android 13, з фірмовим інтерфейсом MagicOS 7.2.

Інші характеристики

  • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
  • Bluetooth 5.1;
  • стереодинаміки;
  • 3,5-мм аудіороз'єм;
  • слот для карт пам'яті microSD;
  • сканер відбитків пальців, вбудований у клавішу живлення.

Ціна й доступність

  • Доступні три кольори: Midnight Black, Jade Green та Streaming Silver.
  • Ціна за версію з 8/256 ГБ — 150 доларів.
  • Ціна за версію з 12/256 ГБ — 170 доларів.

Раніше Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки. Також ми писали про бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.

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