Honor Play 8T: вийшов новий смартфон з потужною батареєю за ціною 150 доларів
19 жовтня 2023 14:45
Попри скромну ціну Honor Play 8T має 8-ядерний процесор та потужну батарею. Фото: Honor
Компанія Honor представила дешевий смартфон Play 8T для широкого кола користувачів. Новинка має непогані камери та дуже місткий акумулятор.
Продажі вже розпочалися на сайті компанії та в основних сторонніх роздрібних магазинах Китаю.
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Екран
- 6,8-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2412×1080 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц; яскравість екрана досягає 850 ніт.
Процесор
- Чіпсет MediaTek Dimensity 6080 розділений на кластери: два ядра Cortex-A76 працюють на максимальній частоті 2,4 ГГц, інші шість Cortex-A55 — на частоті до 2 ГГц.
Камери
- Основна камера: 50 МП на задній панелі має об'єктив з діафрагмою f/1.8 та знаходиться поруч з 2-мегапіксельним датчиком глибини.
- Селфі-камера: 8 МП сенсор і об'єктив з діафрагмою f/2.4.
Батарея
- Телефон оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг з підтримкою зарядки 35 Вт.
Операційна система
- Смартфон поставляється з Android 13, з фірмовим інтерфейсом MagicOS 7.2.
Інші характеристики
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
- Bluetooth 5.1;
- стереодинаміки;
- 3,5-мм аудіороз'єм;
- слот для карт пам'яті microSD;
- сканер відбитків пальців, вбудований у клавішу живлення.
Ціна й доступність
- Доступні три кольори: Midnight Black, Jade Green та Streaming Silver.
- Ціна за версію з 8/256 ГБ — 150 доларів.
- Ціна за версію з 12/256 ГБ — 170 доларів.
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