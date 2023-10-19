Honor Play 8T: вийшов новий смартфон з потужною батареєю за ціною 150 доларів

Попри скромну ціну Honor Play 8T має 8-ядерний процесор та потужну батарею. Фото: Honor

Компанія Honor представила дешевий смартфон Play 8T для широкого кола користувачів. Новинка має непогані камери та дуже місткий акумулятор.

Продажі вже розпочалися на сайті компанії та в основних сторонніх роздрібних магазинах Китаю.

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Екран

6,8-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2412×1080 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц; яскравість екрана досягає 850 ніт.

Процесор

Чіпсет MediaTek Dimensity 6080 розділений на кластери: два ядра Cortex-A76 працюють на максимальній частоті 2,4 ГГц, інші шість Cortex-A55 — на частоті до 2 ГГц.

Камери

Основна камера: 50 МП на задній панелі має об'єктив з діафрагмою f/1.8 та знаходиться поруч з 2-мегапіксельним датчиком глибини.

Селфі-камера: 8 МП сенсор і об'єктив з діафрагмою f/2.4.

Батарея

Телефон оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг з підтримкою зарядки 35 Вт.

Операційна система

Смартфон поставляється з Android 13, з фірмовим інтерфейсом MagicOS 7.2.

Інші характеристики

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;

Bluetooth 5.1;

стереодинаміки;

3,5-мм аудіороз'єм;

слот для карт пам'яті microSD;

сканер відбитків пальців, вбудований у клавішу живлення.

Ціна й доступність

Доступні три кольори: Midnight Black, Jade Green та Streaming Silver.

Ціна за версію з 8/256 ГБ — 150 доларів.

Ціна за версію з 12/256 ГБ — 170 доларів.

Раніше Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки. Також ми писали про бюджетний смартфон Poco M6 Pro з потужними характеристиками.