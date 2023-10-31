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Samsung, OnePlus, Honor и другие новые телефоны в ноябре 2023 года

31 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Какие смартфоны дебютируют в ноябре 2023 года
Ноябрь 2023 года будет богаче на дебюты смартфонов, чем предыдущий месяц. Фото: androidauthority.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В ноябре ожидается большее количество дебютов новых смартфонов, чем в октябре. Несколько китайских флагманов оснастят новым мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а популярные бренды выпустят бюджетные модели.

Об этом написал GizmoChina.

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Серия iQOO 12

  • Запуск намечен в Китае на 7 ноября.
  • Линейка состоит из двух моделей, а именно iQOO 12 и iQOO 12 Pro.
  • Обе модели получат чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Будут иметь тройную камеру 50 МП (OV50H) + 50 МП (JN1 ультраширокий) + 64 МП (OV64B 3x)
  • Будут заряжаться от проводной зарядки 120 Вт.
  • Модель Pro получит изогнутый дисплей с разрешением 2K по сравнению с плоским и более ярким (3000 нит) дисплеем в базовом варианте.

Серия Vivo X100

  • Будет официально представлен в Китае 17 ноября.
  • Линейка включает: Vivo X100, Vivo X100 Pro и Vivo X100 Pro Plus.
  • Pro Plus будет оснащена новым объективом Vario-APO-Sonnar для перископной зум-камеры.
  • Pro Plus будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen 3, Pro — Snapdragon 8 Gen 1, а базовая модель — Dimensity 9300.
  • Телефоны будут доступны в стеклянном и кожаном корпусах.

Realme GT 5 Pro

  • Точная дата ноябрьского дебюта флагмана не известна.
  • Телефон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Будет иметь 6,78-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 1,5K.
  • Получит тройную камеру 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телефото) + 8 МП (сверхширокая), селфи-камеру 32 МП.
  • Будет оснащен аккумулятором 5400 мАч с поддержкой проводной 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

OnePlus 12

  • Может стартовать в Китае до конца ноября или в декабре.
  • Будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Оснастят 6,82-дюймовым OLED-дисплеем BOE X1 с разрешением 3168 x 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 2600 нит.
  • Получит тройную камеру на 50 МП (широкоугольная) + 48 МП (сверхшироугольная) + 64 МП (3-кратный перископ), селфи-камеру на 32 МП.
  • Будет питаться от аккумулятора 5400 мАч и поддерживать проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 Вт и 50 Вт.

Серия Redmi K70

  • Точная дата ноябрьского дебюта неизвестна.
  • Линейка будет включать в себя три модели: базовую и два варианта Pro.
  • Одна из Pro будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, вторая — на MediaTek Dimensity 9200, базовая — на Snapdragon 8 Gen 2.
  • Модели Pro будут поддерживать проводные зарядки 120 Вт.

Samsung Galaxy A15

  • Точная дата ноябрьского дебюта неизвестна.
  • Доступный смартфон следующего поколения A15 будет представлен в версиях 4G и 5G.
  • Телефон получит 6,5-дюймовый экран с разрешением FHD + 90 Гц.
  • Будет иметь тройную камеру на 50+5+2 МП, селфи-камеру на 13 МП.
  • Получит аккумулятор на 5000 мАч и поддержку зарядки 25 Вт.
  • 5G-модель будет работать на чипе MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4G-версия — на MediaTek Helio G99.

Honor X50 GT

  • Точная дата ноябрьского дебюта неизвестна.
  • Будет иметь дизайн, вдохновленный Huawei Mate X5.
  • Получит 6,81-дюймовый FHD+ OLED-дисплей.
  • Будет иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 888.
  • Оснастят аккумулятором 4800 мАч.
  • Будет использовать 50 МП заднюю камеру и 16 МП селфи-камеру.

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