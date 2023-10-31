Какие смартфоны дебютируют в ноябре 2023 года

Samsung, OnePlus, Honor и другие новые телефоны в ноябре 2023 года
31 октября 2023 19:45
Ноябрь 2023 года будет богаче на дебюты смартфонов, чем предыдущий месяц. Фото: androidauthority.com
В ноябре ожидается большее количество дебютов новых смартфонов, чем в октябре. Несколько китайских флагманов оснастят новым мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а популярные бренды выпустят бюджетные модели.
Об этом написал GizmoChina.
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Серия iQOO 12
- Запуск намечен в Китае на 7 ноября.
- Линейка состоит из двух моделей, а именно iQOO 12 и iQOO 12 Pro.
- Обе модели получат чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Будут иметь тройную камеру 50 МП (OV50H) + 50 МП (JN1 ультраширокий) + 64 МП (OV64B 3x)
- Будут заряжаться от проводной зарядки 120 Вт.
- Модель Pro получит изогнутый дисплей с разрешением 2K по сравнению с плоским и более ярким (3000 нит) дисплеем в базовом варианте.
Серия Vivo X100
- Будет официально представлен в Китае 17 ноября.
- Линейка включает: Vivo X100, Vivo X100 Pro и Vivo X100 Pro Plus.
- Pro Plus будет оснащена новым объективом Vario-APO-Sonnar для перископной зум-камеры.
- Pro Plus будет иметь чипсет Snapdragon 8 Gen 3, Pro — Snapdragon 8 Gen 1, а базовая модель — Dimensity 9300.
- Телефоны будут доступны в стеклянном и кожаном корпусах.
Realme GT 5 Pro
- Точная дата ноябрьского дебюта флагмана не известна.
- Телефон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Будет иметь 6,78-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 1,5K.
- Получит тройную камеру 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (телефото) + 8 МП (сверхширокая), селфи-камеру 32 МП.
- Будет оснащен аккумулятором 5400 мАч с поддержкой проводной 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.
OnePlus 12
- Может стартовать в Китае до конца ноября или в декабре.
- Будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Оснастят 6,82-дюймовым OLED-дисплеем BOE X1 с разрешением 3168 x 1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 2600 нит.
- Получит тройную камеру на 50 МП (широкоугольная) + 48 МП (сверхшироугольная) + 64 МП (3-кратный перископ), селфи-камеру на 32 МП.
- Будет питаться от аккумулятора 5400 мАч и поддерживать проводную и беспроводную зарядку мощностью 100 Вт и 50 Вт.
Серия Redmi K70
- Точная дата ноябрьского дебюта неизвестна.
- Линейка будет включать в себя три модели: базовую и два варианта Pro.
- Одна из Pro будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, вторая — на MediaTek Dimensity 9200, базовая — на Snapdragon 8 Gen 2.
- Модели Pro будут поддерживать проводные зарядки 120 Вт.
Samsung Galaxy A15
- Точная дата ноябрьского дебюта неизвестна.
- Доступный смартфон следующего поколения A15 будет представлен в версиях 4G и 5G.
- Телефон получит 6,5-дюймовый экран с разрешением FHD + 90 Гц.
- Будет иметь тройную камеру на 50+5+2 МП, селфи-камеру на 13 МП.
- Получит аккумулятор на 5000 мАч и поддержку зарядки 25 Вт.
- 5G-модель будет работать на чипе MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4G-версия — на MediaTek Helio G99.
Honor X50 GT
- Точная дата ноябрьского дебюта неизвестна.
- Будет иметь дизайн, вдохновленный Huawei Mate X5.
- Получит 6,81-дюймовый FHD+ OLED-дисплей.
- Будет иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 888.
- Оснастят аккумулятором 4800 мАч.
- Будет использовать 50 МП заднюю камеру и 16 МП селфи-камеру.
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