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Samsung презентувала величезний 8K-телевізор за ціною автомобіля

8 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung презентувала величезний 8K-телевізор за ціною автомобіля
Samsung QN990C став найбільшим телевізором в серії Neo QLED. Фото: samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Samsung оголосила про випуск величезного 8K Neo QLED-телевізора QN990C з екраном 98 дюймів. Експерти припускають, що новий пристрій коштуватиме не менш як 10 тис. доларів.

Особливості QN990C

Завдяки використанню квантових точок, які реагують різними кольорами при освітленні ультрафіолетом, та мінісвітлодіодного підсвічування, телевізор має тисячі індивідуально регульованих зон затемнення. Таким чином, телевізор може запропонувати відмінну передачу кольору, високу яскравість та глибокий чорний колір. Екран має покриття антивідблиску та забезпечує кут огляду, близький до 180 градусів.

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Аудіосистема QN990C

Телевізор оснащений 6.4.4-канальною системою об'ємного звуку, сумісною з Dolby Atmos, з чотирма додатковими динаміками, призначеними для кріплення до стелі.

Дизайн QN990C

Телевізор є продовженням концепції Samsung "Infinity One Design" з ультратонкими рамками та витонченим дизайном. Пристрій можна встановити майже врівень зі стіною.

Ціна QN990C

Вартість телевізора ще не оголошено, але експерти вважають, що новинка коштуватиме близько 10 тис. доларів, з огляду на ціну 85-дюймової моделі у 8 тис. доларів.

Раніше ми писали, що Samsung випустила величезний монітор — перший у світі 57-дюймовий ігровий екран. Також стало відомо, коли та чому значно подешевшають телевізори.

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