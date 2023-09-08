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Samsung представила огромный 8K-телевизор по цене автомобиля

8 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung представила огромный 8K-телевизор по цене автомобиля
Samsung QN990C стал самым большим телевизором в серии Neo QLED. Фото: samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Samsung объявила о выпуске огромного 8K Neo QLED-телевизора QN990C с экраном 98 дюймов. Эксперты предполагают, что новое устройство будет стоить не менее 10 тысяч долларов.

Особенности QN990C

Благодаря использованию квантовых точек, которые реагируют разными цветами при освещении ультрафиолетом, и мини-светодиодной подсветке, телевизор имеет тысячи индивидуально регулируемых зон затемнения. Таким образом, телевизор может предложить отличную цветопередачу, высокую яркость и глубокий черный цвет. Экран имеет антибликовое покрытие и обеспечивает угол обзора, близкий к 180 градусам.

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Аудиосистема QN990C

Телевизор оснащен 6.4.4-канальной системой объемного звука, совместимой с Dolby Atmos, с четырьмя дополнительными динамиками, предназначенными для крепления к потолку.

Дизайн QN990C

Телевизор является продолжением концепции Samsung Infinity One Design с ультратонкими рамками и изящным дизайном. Устройство можно установить почти заподлицо со стеной.

Цена QN990C

Цена телевизора еще не объявлена, но эксперты считают, что новинка будет стоить около 10 тыс. долларов, учитывая цену 85-дюймовой модели в 8 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что Samsung выпустила огромный монитор — первый в мире 57-дюймовый игровой экран. Также стало известно, когда и почему значительно подешевеют телевизоры.

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