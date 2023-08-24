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Samsung випустила величезний монітор: перший у світі 57-дюймовий ігровий екран

24 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung випустила величезний монітор: перший у світі 57-дюймовий ігровий екран
Odyssey Neo G9 є першим ігровий монітор, який має один екран з потужною роздільною здатністю. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung Electronics представила 57-дюймовий ігровий монітор Dual UHD: Odyssey Neo G9. Він може замінити для геймерів одразу кілька екранів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Odyssey Neo G9 — перший ігровий монітор, який має один екран з роздільною здатністю 7680×2160 та співвідношенням сторін 32:9 з частотою оновлення 240 Гц.

Характеристики Odyssey Neo G9

Вигнутий 57-дюймовий монітор Odyssey Neo G9, сумісний зі стандартами VESA Display HDR 1000, має кривину 1000R та застосовує технологію Quantum Mini LED. Це гарантує якісне відтворення будь-яких ігрових сцен. При цьому матовий дисплей зменшує світлові відблиски. Пристрій підтримує DisplayPort 2.1, який передає дані майже удвічі швидше, ніж попередній DisplayPort 1.4.

"Завдяки підтримці DisplayPort 2.1 у своїх ігрових моніторах преміального класу Samsung відкриває нові можливості для геймерів. Більша пропускна здатність, краща швидкість і вища частота оновлення забезпечують новий рівень продуктивності та візуальної точності в іграх, а разом нові дисплеї Samsung і відеокарти серії Radeon RX 7000 гарантуватимуть найяскравіші ігрові враження", — зазначив старший віцепрезидент і генеральний менеджер Graphics Business Unit в AMD Скотт Херкельман.

Ціна на Odyssey Neo G9

За даними Gizmochina новинка наразі доступна лише в Китаї за ціною близько 2730 доларів.

Монітор пропонує кілька варіантів відображення: "картинка в картинці" (PIP) та "картинка поряд з картинкою" (PBP). Фото: Samsung

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