Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring
Компанія Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring. Виробництво планують розпочати вже у серпні.
Про це повідомляє видання The Elec.
Samsung випустить розумну каблучку
Повідомляється, що у компанії вже завершили всі процеси розробки розумного пристрою та знайшли джерело, яке забезпечить необхідним обладнанням.
За наявною інформацією, виробництво планують запустити вже у серпні.
Що відомо про Galaxy Ring
Про технічні характеристики компанія Samsung не надала достатньо інформації.
Зазначається, що каблучка Galaxy Ring матиме датчики електрокардіограми і фотоплетизмографії. Останній, зокрема, зможе реєструвати амплітуду коливань об'єму крові в судинах.
Нагадаємо, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.
Раніше ми писали про характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.