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Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring

29 липня 2023 23:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring
Розумна каблучка Galaxy Ring. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Компанія Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring. Виробництво планують розпочати вже у серпні. 

Про це повідомляє видання The Elec.

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Samsung випустить розумну каблучку

Повідомляється, що у компанії вже завершили всі процеси розробки розумного пристрою та знайшли джерело, яке забезпечить необхідним обладнанням. 

За наявною інформацією, виробництво планують запустити вже у серпні. 

Що відомо про Galaxy Ring

Про технічні характеристики компанія Samsung не надала достатньо інформації. 

Зазначається, що каблучка Galaxy Ring матиме датчики електрокардіограми і фотоплетизмографії. Останній, зокрема, зможе реєструвати амплітуду коливань об'єму крові в судинах. 

Нагадаємо, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.

Раніше ми писали про характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.

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