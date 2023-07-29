Розумна каблучка Galaxy Ring. Фото: google

Компанія Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring. Виробництво планують розпочати вже у серпні.

Про це повідомляє видання The Elec.

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Повідомляється, що у компанії вже завершили всі процеси розробки розумного пристрою та знайшли джерело, яке забезпечить необхідним обладнанням.

За наявною інформацією, виробництво планують запустити вже у серпні.

Що відомо про Galaxy Ring

Про технічні характеристики компанія Samsung не надала достатньо інформації.

Зазначається, що каблучка Galaxy Ring матиме датчики електрокардіограми і фотоплетизмографії. Останній, зокрема, зможе реєструвати амплітуду коливань об'єму крові в судинах.

Нагадаємо, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.

Раніше ми писали про характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.