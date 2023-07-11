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Samsung Galaxy Z Fold 5: характеристика, ціна та дата виходу нового смартфона

11 липня 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy Z Fold 5: характеристика, ціна, дата виходу
Samsung Galaxy Z Fold 5 коштуватиме не менше 1800 доларів. Фото: androidpolice
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Анонс нового складаного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 відбудеться наприкінці липня. Очікується, що пристрій оснастять новими камерами та розв'яжуть деякі з проблем минулих моделей.

Усі чутки, новини та витоки інформації про майбутній складаний флагман Samsung Galaxy Z Fold 5 зібрав Pocketnow.

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Samsung повідомив, що Galaxy Z Fold 5 анонсують в Сеулі 26 липня під час заходу Galaxy Unpacked. Подейкують, що новий пристрій з'явиться в магазинах 11 серпня, а попередні замовлення можна буде робити вже з дня анонсу моделі.

Характеристики Galaxy Z Fold 5

  • Операційна система: Android 13 з One UI 5.1.
  • Внутрішній дисплей: 7,6 дюйма, 21,6:18, роздільна здатність 2176 x 1812, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц.
  • Зовнішній дисплей: 6,2 дюйма, 23,1:9, роздільна здатність 2316 x 904, Dynamic AMOLED 2X, 48-120 Гц.
  • Чіпсет: Snapdragon 8 Gen 2.
  • Оперативка: 12 Гб.
  • Вбудована пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.
  • Безпека: сканер відбитків пальців, встановлений збоку.
  • Підключення: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, MST, NFC, Bluetooth 5.2.
  • Порт: USB-C.
  • Аудіо: стерео динаміки
  • Акумулятор: 4400 мАг, дротова зарядка 25 Вт, швидка бездротова зарядка, реверсивна бездротова зарядка.
  • Водонепроникність: IPX8.
  • Матеріали: скло та алюміній.

Камери

  • Задня основна: 50 Мп
  • Задня надширококутна: 12 Мп
  • Задня телефото: 10 Мп
  • Фронтальна камера зовнішня: 10MP
  • Фронтальна камера під дисплеєм: 4 Мп

Якою буде ціна Galaxy Z Fold 5

Попереднє покоління Galaxy Z Fold 4 продавалося за 1800 дол. Експерти прогнозують близьку ціну й для Galaxy Z Fold 5. Через економічний спад Samsung коригує ціни, але експерти не очікують різко зростання цінника на новий пристрій.

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