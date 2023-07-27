Samsung Galaxy Watch 6: чим відрізняється від попередніх моделей

Розумні годинники Samsung Galaxy Watch 6 та Watch 6 Classic. Фото: gsmarena

Вчора, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.

Експерти Pocketnow порівняли Galaxy Watch 6 з попередньою моделлю Galaxy Watch 5.

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Ціна та доступність

Ціна на Samsung Galaxy Watch 6 починається від 300 доларів лише за попереднім замовленням. В широкому продажу з'явиться з 11 серпня.

Galaxy Watch 5 можна придбати за 280 доларів.

Обидва доступні у варіантах 40 мм і 44 мм, але кількість кольорових варіантів Galaxy Watch 6 обмежена.

Дизайн та дисплей

Спортивний дизайн обох моделей мало чим відрізняються.

Але Samsung Galaxy Watch 6 має на 20% більший дисплей. Більший дисплей полегшить читання тексту та відправку швидких текстових повідомлень.

Дисплей Galaxy Watch 6 має максимальну яскравість 2000 ніт.

Дисплей Galaxy Watch 5 має максимальну яскравість 1000 ніт.

Новіша модель — найкращий варіант для тих, хто проводить багато часу на вулиці.

Програмне забезпечення

Galaxy Watch 6 виходить на ринок з One UI 5 Watch на основі останньої версії Wear OS. Це означає, що він включає кілька функцій доступності, інтеграцію з телефонами Samsung Galaxy, випущеними у 2023 році, функції здоров’я.

Galaxy Watch 5 все ще працює під керуванням Wear OS 3.5 на основі One UI Watch. Але, швидше за все, він незабаром також отримає доступ до нового ПЗ.

Продуктивність

Galaxy Watch 6 має новий покращений процесор W930, який може похвалитися вищою тактовою частотою 1,4 ГГц.

На Galaxy Watch 5 стоїть W920 із тактовою частотою 1,18 ГГц.

Тож новий процесор забезпечує плавнішу та швидшу взаємодію з інтерфейсом користувача.

Galaxy Watch 6 має 2 ГБ оперативки та 16 ГБ пам'яті.

Galaxy Watch 5 — 1,5 ГБ оперативки та ті ж 16 ГБ пам’яті.

Samsung Galaxy Watch 6 vs. Galaxy Watch 5. Колаж: pocketnow

Раніше ми писали про характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Також повідомили подробиці про Galaxy Unpacked 26 липня.