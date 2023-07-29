Samsung выпустит умное кольцо Galaxy Ring
Компания Samsung выпустит умное кольцо Galaxy Ring. Производство планируют начать уже в августе.
Об этом сообщает издание The Elec.
Samsung выпустит умное кольцо
Сообщается, что в компании уже завершили все процессы разработки разумного устройства и нашли источник, который снабдит необходимым оборудованием.
По имеющейся информации, производство планируют запустить уже в августе.
Что известно о Galaxy Ring
О технических характеристиках компания Samsung не предоставила достаточно информации.
Отмечается, что кольцо Galaxy Ring будет иметь датчики электрокардиограммы и фотоплетизмографии. Последний, в частности, сможет регистрировать амплитуду колебаний объема крови в сосудах.
Напомним, 26 июля во время долгожданного Galaxy Unpacked компания Samsung представила свои флагманские новинки. В частности, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.
Ранее мы писали о характеристиках смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.