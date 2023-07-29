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Samsung выпустит умное кольцо Galaxy Ring

29 июля 2023 23:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Samsung выпустит умное кольцо Galaxy Ring
Умное кольцо Galaxy Ring. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания Samsung выпустит умное кольцо Galaxy Ring. Производство планируют начать уже в августе.

Об этом сообщает издание The Elec.

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Samsung выпустит умное кольцо

Сообщается, что в компании уже завершили все процессы разработки разумного устройства и нашли источник, который снабдит необходимым оборудованием.

По имеющейся информации, производство планируют запустить уже в августе.

Что известно о Galaxy Ring

О технических характеристиках компания Samsung не предоставила достаточно информации.

Отмечается, что кольцо Galaxy Ring будет иметь датчики электрокардиограммы и фотоплетизмографии. Последний, в частности, сможет регистрировать амплитуду колебаний объема крови в сосудах.

Напомним, 26 июля во время долгожданного Galaxy Unpacked компания Samsung представила свои флагманские новинки. В частности, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.

Ранее мы писали о характеристиках смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5.

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