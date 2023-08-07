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Стало известно, когда новые iPhone 15 поступят в продажу

7 августа 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, когда новые iPhone 15 поступят в продажу
Смартфон от Apple. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новые iPhone 15 поступят в продажу уже 22 сентября. Официальный анонс смартфонов состоится 12 или 13 сентября.

Об этом сообщил обозреватель из Bloomberg Марк Гурман.

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Обозреватель из Bloomberg известен своими инсайдерскими сведениями, которые почти всегда подтверждаются. По его словам, официальный анонс iPhone 15 состоится 12 или 13 сентября — вторник или среда. Обычно компания Apple проводит мероприятия в эти дни недели.

Недавно 9to5Mac также писало, что презентация новых телефонов состоится 13 сентября.

От новых iPhone 15 и iPhone 15 Plus ждут получения функции Dynamic Island и обновления камер. Премиальные iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут иметь новые процессоры A17 Bionic и рекордно узкую рамку.

По словам Гурмана, Apple также тестирует новый компьютер Mac с чипом M3. Вероятно, речь идет о Mac mini.

На презентации в сентябре компания, скорее всего, покажет iPhone 15 и Apple Watch Series 9 из Watch Ultra 2, а в октябре — компьютеры на новом поколении Apple Silicon.

До конца этого года также может быть анонсировано третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома.

Напомним, за последний год с iOS 16 пользователи iPhone уже успели настроить оповещение и экран блокировки или изменить индикатор заряда аккумулятора. Впрочем, есть несколько меньших функций, которые заслуживают не меньшего внимания.

Также мы писали, что стало известно, что новый iPhone 15 Pro получит титановую рамку вместо корпуса из нержавеющей стали. Устройство станет легче и крепче, но, вероятно, подорожает.

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