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ТОП-5 прихованих функцій iPhone, про які варто знати

3 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-5 прихованих функцій iPhone, про які варто знати
Основні налаштування iPhone знають усі, але є менш відомі, але не менш корисні функції. Фото: CNN
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

За останній рік з iOS 16 користувачі iPhone вже встигли налаштувати сповіщення та екран блокування або змінити індикатор заряду акумулятора. Втім, є кілька менших функцій, котрі заслуговують на не меншу увагу.

Про це повідомив Tech Advisor.

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Підтримка контролерів

В iOS 16 офіційно з'явилася підтримка низки нових ігрових Bluetooth-контролерів. Серед підтримуваних пристроїв Joy-Cons та Pro-контролери Nintendo Switch, що значно розширює можливості iPhone як ігрового смартфона. Ця підтримка також поширюється на tvOS та iPadOS.

Сповіщення під час надання спільного доступу до екрана

У попередній версії системи, коли ви надавали спільний доступ до екрана, Apple автоматично вимикала сповіщення, щоб сторонні люди їх не бачили. Тепер є можливість налаштувати цю функцію. Потрібно лише відкрити "Налаштування" та перейти на вкладку "Сповіщення". Потім можна розгорнути опцію "Спільний доступ до екрана" та змінити налаштування: показувати сповіщення чи ні.

Об'єднання дублікатів

Дублікати фотографій та відео займають багато місця на вашому смартфоні, яке тепер можна звільнити дуже простим способом. Відкрийте програму "Фотографії", розгорніть параметри альбому і знайдіть вкладку "Дублікати". Далі виберіть дублікати, яких ви хочете позбутися, а потім натисніть на опцію "Об'єднати".

Перевірка паролів Wi-Fi з iPhone

Ви можете перевірити паролі до збережених мереж Wi-Fi, а потім скопіювати їх у буфер обміну. Потрібно відкрити "Налаштування", а потім "Параметри Wi-Fi". Там натисніть інформаційну кнопку (i) поруч з мережею, пароль до якої ви хочете отримати. У вас з'явиться вікно з безліччю опцій та інформації. Спочатку в полі "Пароль" замість пароля будуть крапки — просто торкніться їх, і iPhone автентифікує вас за допомогою Face ID або Touch ID та відобразить пароль у вигляді тексту.

Випадкове завершення дзвінка

Якщо ви коли-небудь помилково завершували телефонну розмову, натиснувши кнопку живлення, Apple придумала рішення цього позбутися. Перейдіть в "Налаштування", а потім розгорніть вкладку "Доступність". Тепер перейдіть до опції "Дотик" і виберіть "Заборонити блокування для завершення виклику".

Раніше ми писали, що Apple випустила виправлене оновлення безпеки для iOS. Також повідомляли, коли варто міняти акумулятор в iPhone.

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