Названі причини подорожчання iPhone 15 Pro: подробиці
1 серпня 2023 20:40
Звичайні моделі iPhone 15 отримують минулорічний процесор, але нові професійні телефони будуть помітно швидшими. Фото: gadgets360
Стало відомо, що новий iPhone 15 Pro отримає титанову рамку замість корпусу з нержавіючої сталі. Пристрій стане легшим та міцнішим, але, ймовірно, подорожчає.
Про це написав Bloomberg.
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Які ще зміни прогнозують на iPhone
- Ширина рамок навколо екрану в новому iPhone Pro зменшиться з 2,2 мм до 1,5 мм.
- В нових iPhone порт Lightning замінять на USB-C.
- Відбудуться серйозні оновлення задньої камери, зокрема оновлені об'єктиви та можливість отримати набагато ширший діапазон оптичного зуму на найбільшій моделі.
- Звичайні моделі iPhone 15 отримують минулорічний процесор A16, нові професійні телефони переходять на 3-нанометровий чіп, який є помітно швидшим.
- Нові iPhone замінять традиційну кнопку вимкнення звуку на багатофункціональну.
- В нових базових моделях замість звичного вирізу буде "Динамічний острів", що надасть телефонам схожість з дорогим iPhone Pro.
- Модель Max нової лінійки може подорожчати одразу на 200 доларів. А за межами США всі чотири моделі серії iPhone 15 також, ймовірно, подорожчають.
Нагадаємо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.