Названі причини подорожчання iPhone 15 Pro: подробиці

Звичайні моделі iPhone 15 отримують минулорічний процесор, але нові професійні телефони будуть помітно швидшими. Фото: gadgets360

Стало відомо, що новий iPhone 15 Pro отримає титанову рамку замість корпусу з нержавіючої сталі. Пристрій стане легшим та міцнішим, але, ймовірно, подорожчає.

Про це написав Bloomberg.

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Ширина рамок навколо екрану в новому iPhone Pro зменшиться з 2,2 мм до 1,5 мм.

В нових iPhone порт Lightning замінять на USB-C.

Відбудуться серйозні оновлення задньої камери, зокрема оновлені об'єктиви та можливість отримати набагато ширший діапазон оптичного зуму на найбільшій моделі.

Звичайні моделі iPhone 15 отримують минулорічний процесор A16, нові професійні телефони переходять на 3-нанометровий чіп, який є помітно швидшим.

Нові iPhone замінять традиційну кнопку вимкнення звуку на багатофункціональну.

В нових базових моделях замість звичного вирізу буде "Динамічний острів", що надасть телефонам схожість з дорогим iPhone Pro.

Модель Max нової лінійки може подорожчати одразу на 200 доларів . А за межами США всі чотири моделі серії iPhone 15 також, ймовірно, подорожчають.

Нагадаємо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.