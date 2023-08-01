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Названі причини подорожчання iPhone 15 Pro: подробиці

1 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Названі причини подорожчання iPhone 15 Pro: подробиці
Звичайні моделі iPhone 15 отримують минулорічний процесор, але нові професійні телефони будуть помітно швидшими. Фото: gadgets360
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Стало відомо, що новий iPhone 15 Pro отримає титанову рамку замість корпусу з нержавіючої сталі. Пристрій стане легшим та міцнішим, але, ймовірно, подорожчає.

Про це написав Bloomberg.

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Які ще зміни прогнозують на iPhone

  • Ширина рамок навколо екрану в новому iPhone Pro зменшиться з 2,2 мм до 1,5 мм.
  • В нових iPhone порт Lightning замінять на USB-C.
  • Відбудуться серйозні оновлення задньої камери, зокрема оновлені об'єктиви та можливість отримати набагато ширший діапазон оптичного зуму на найбільшій моделі.
  • Звичайні моделі iPhone 15 отримують минулорічний процесор A16, нові професійні телефони переходять на 3-нанометровий чіп, який є помітно швидшим.
  • Нові iPhone замінять традиційну кнопку вимкнення звуку на багатофункціональну.
  • В нових базових моделях замість звичного вирізу буде "Динамічний острів", що надасть телефонам схожість з дорогим iPhone Pro.
  • Модель Max нової лінійки може подорожчати одразу на 200 доларів. А за межами США всі чотири моделі серії iPhone 15 також, ймовірно, подорожчають.

Нагадаємо, Apple представила користувачам тестування бета-версії iOS 17. Також повідомлялося, що Apple змінила плани виробництва гарнітури Vision Pro.

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