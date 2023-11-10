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ТОП 10 кращих телефонів Android наприкінці 2023 року

10 листопада 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 10 кращих телефонів Android наприкінці 2023 року
Щороку випускаються сотні телефонів на базі Android, на якому з них зупинити свій вибір? Фото: gizchina.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

iOS від Apple, яка працює лише на iPhone, є дуже популярним вибором — особливо у Великій Британії та США. Але якщо ви шукаєте бюджетний або середнього класу смартфон, чи подобаються складані моделі, Android — те, що вам потрібно.

Рейтинг склали фахівці Tech Advisor.

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До списку увійшли пристрої від Google, Samsung, OnePlus, Motorola, Asus та Xiaomi. Але не відмовляйте від телефону лише тому, що він не потрапив до кращої десятки. За бортом залишилося багато гідних телефонів — Realme, Nothing, Nokia, Honor, Huawei, Oppo, Sony, Vivo та ZTE.

1. Google Pixel 8 Pro

Найкращий з кращих

Фото: cnn.com

Плюси

  • Преміальна збірка.
  • Камери найвищого рівня.
  • Відмінні програмні функції.
  • Сім років оновлень.

Мінуси

  • Середній час автономної роботи.
  • Повільна зарядка.
  • Великий та важкий.

Ціна 980 доларів.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Найкращий смартфон зі стилусом

Фото: digitaltrends.com

Плюси

  • Надзвичайно швидкий.
  • Дуже хороші камери.
  • Відмінний час автономної роботи.
  • Підтримка стилуса S Pen.

Мінуси

  • Завеликий.
  • Дорогий.
  • Повільна зарядка.
  • Розчаровує селфі-камера.

Ціна 1000 доларів.

3. Google Pixel 7a

Найкращий смартфон середнього класу

Фото: mobilesyrup.com

Плюси

  • Феноменальна камера за таку ціну.
  • Відмінне програмне забезпечення Google.
  • Висока продуктивність.
  • Водонепроникний.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Бездротова зарядка ненадійна.
  • Дисплей лише 90 Гц.

Ціна 500 доларів.

Також в різних категоріях кращими смартфонами на Android визнані:

  • OnePlus 11 — найкращий за продуктивністю за ціною від 699 доларів;
  • Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ — найкращий складаний смартфон за 700 доларів;
  • Samsung Galaxy A14 — найкращий бюджетний смартфон за 133 долари;
  • Samsung Galaxy S23+ — найкращий універсал за 999 доларів;
  • Asus Zenfone 10 — найкращий компактний флагман за 852 долари;
  • Xiaomi 13 Pro — найкраща основна камера за 1386 доларів;
  • OnePlus Open — найкращий складаний смартфон-книжка за 1700 доларів.

Раніше ми представляли ТОП 5 Android-альтернатив iPhone 15 Pro та ТОП 5 найкращих бюджетних смартфонів Android у вересні 2023 року.

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