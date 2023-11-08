ТОП 3 найдешевших потужних смартфонів у 2023 році

"Вбивці флагманів" пропонують телефони з топовими характеристиками за ціною вдвічі меншою, ніж відомі виробники. Фото: wookie.com.ua

Деякі бренди пропонують смартфони з потужними характеристиками набагато дешевше, ніж флагманські моделі великих брендів. На ринку можна знайти чудові моделі телефонів для тих, хто не бажає переплачувати.

Про це написав ITechua.

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Фото: gsmarena.com

Телефон має чудовий AMOLED дисплей з підтримкою HDR, відмінний час автономної роботи, непогану якість камер, за винятком нічного режиму та селфі.

Завдяки новому процесору SD 7+ Gen 2 продуктивність не поступається дорожчим смартфонам.

Стереодинаміки дуже гучні та чіткі, а дизайн та ергономіка відмінні.

Ціна близько 12 тис. грн.

Google Pixel 7a

Фото: gsmarena.com

Час роботи смартфона нічим не примітний, швидкість зарядки маленька, місця під зберігання даних мало, а процесор Tensor G2 — посередній.

Але телефон має одну з найкращих камер на ринку й однозначно найкраща у своєму класі.

Також користувачі отримують чистий Android, довгу підтримку оновлень та ексклюзивні опції, не доступні в інших телефонах.

Ціна 14-16 тис. грн.

Motorola Edge 30 Pro

Фото: gsmarena.com

Одні з головних плюсів телефону — 144 Гц дисплей та флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1.

Водночас смартфон має досить простий дизайн корпусу, не найкращі можливості камер та посередню автономність акумулятора.

Ціна близько 16 тис. грн на AliExpress.

Раніше ми представляли ТОП 3 найкращих бюджетних та ТОП 5 компактних смартфонів у 2023 році.