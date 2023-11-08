ТОП 3 найдешевших потужних смартфонів у 2023 році
8 листопада 2023 20:40
"Вбивці флагманів" пропонують телефони з топовими характеристиками за ціною вдвічі меншою, ніж відомі виробники. Фото: wookie.com.ua
Деякі бренди пропонують смартфони з потужними характеристиками набагато дешевше, ніж флагманські моделі великих брендів. На ринку можна знайти чудові моделі телефонів для тих, хто не бажає переплачувати.
Про це написав ITechua.
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Xiaomi Poco F5
- Телефон має чудовий AMOLED дисплей з підтримкою HDR, відмінний час автономної роботи, непогану якість камер, за винятком нічного режиму та селфі.
- Завдяки новому процесору SD 7+ Gen 2 продуктивність не поступається дорожчим смартфонам.
- Стереодинаміки дуже гучні та чіткі, а дизайн та ергономіка відмінні.
Ціна близько 12 тис. грн.
Google Pixel 7a
- Час роботи смартфона нічим не примітний, швидкість зарядки маленька, місця під зберігання даних мало, а процесор Tensor G2 — посередній.
- Але телефон має одну з найкращих камер на ринку й однозначно найкраща у своєму класі.
- Також користувачі отримують чистий Android, довгу підтримку оновлень та ексклюзивні опції, не доступні в інших телефонах.
Ціна 14-16 тис. грн.
Motorola Edge 30 Pro
- Одні з головних плюсів телефону — 144 Гц дисплей та флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1.
- Водночас смартфон має досить простий дизайн корпусу, не найкращі можливості камер та посередню автономність акумулятора.
Ціна близько 16 тис. грн на AliExpress.
Раніше ми представляли ТОП 3 найкращих бюджетних та ТОП 5 компактних смартфонів у 2023 році.
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