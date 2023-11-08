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ТОП 3 найдешевших потужних смартфонів у 2023 році

8 листопада 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 найдешевших потужних смартфонів у 2023 році
"Вбивці флагманів" пропонують телефони з топовими характеристиками за ціною вдвічі меншою, ніж відомі виробники. Фото: wookie.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Деякі бренди пропонують смартфони з потужними характеристиками набагато дешевше, ніж флагманські моделі великих брендів. На ринку можна знайти чудові моделі телефонів для тих, хто не бажає переплачувати.

Про це написав ITechua.

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Xiaomi Poco F5

Фото: gsmarena.com
  • Телефон має чудовий AMOLED дисплей з підтримкою HDR, відмінний час автономної роботи, непогану якість камер, за винятком нічного режиму та селфі.
  • Завдяки новому процесору SD 7+ Gen 2 продуктивність не поступається дорожчим смартфонам.
  • Стереодинаміки дуже гучні та чіткі, а дизайн та ергономіка відмінні.

Ціна близько 12 тис. грн.

Google Pixel 7a

Фото: gsmarena.com
  • Час роботи смартфона нічим не примітний, швидкість зарядки маленька, місця під зберігання даних мало, а процесор Tensor G2 — посередній.
  • Але телефон має одну з найкращих камер на ринку й однозначно найкраща у своєму класі.
  • Також користувачі отримують чистий Android, довгу підтримку оновлень та ексклюзивні опції, не доступні в інших телефонах.

Ціна 14-16 тис. грн.

Motorola Edge 30 Pro

Фото: gsmarena.com
  • Одні з головних плюсів телефону — 144 Гц дисплей та флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 1.
  • Водночас смартфон має досить простий дизайн корпусу, не найкращі можливості камер та посередню автономність акумулятора.

Ціна близько 16 тис. грн на AliExpress.

Раніше ми представляли ТОП 3 найкращих бюджетних та ТОП 5 компактних смартфонів у 2023 році.

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