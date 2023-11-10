ТОП 10 лучших телефонов Android в конце 2023 года
iOS от Apple, которая работает только на iPhone, является очень популярным выбором — особенно в Великобритании и США. Но если вы ищете бюджетный или среднего класса смартфон, или нравятся сложные модели, Android — то, что вам нужно.
Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.
В список вошли устройства от Google, Samsung, OnePlus, Motorola, Asus и Xiaomi. Но не отказывайте от телефона только потому, что он не попал в лучшую десятку. За бортом осталось много достойных телефонов — Realme, Nothing, Nokia, Honor, Huawei, Oppo, Sony, Vivo и ZTE.
1. Google Pixel 8 Pro
Лучший из лучших
Плюсы
- Премиальная сборка.
- Камеры высочайшего уровня.
- Отличные программные функции.
- Семь лет обновления.
Минусы
- Среднее время автономной работы.
- Медленная зарядка.
- Большой и тяжелый.
Цена 980 долларов.
2. Samsung Galaxy S23 Ultra
Лучший смартфон со стилусом
Плюсы
- Очень быстрый.
- Очень хорошие камеры.
- Отличное время автономной работы.
- Поддержка стилуса S Pen.
Минусы
- Большой.
- Дорогой.
- Медленная зарядка.
- Разочаровывает селфи-камера.
Цена 1000 долларов.
3. Google Pixel 7a
Лучший смартфон среднего класса
Плюсы
- Феноменальная камера по такой цене.
- Отличное программное обеспечение Google.
- Высокая производительность.
- Водонепроницаемый.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Беспроводная зарядка ненадежна.
- Дисплей всего 90 Гц.
Цена 500 долларов.
Также в разных категориях лучшими смартфонами на Android признаны:
- OnePlus 11 — лучший по производительности по цене от 699 долларов;
- Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ — лучший складной смартфон за 700 долларов;
- Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный смартфон за 133 доллара;
- Samsung Galaxy S23+ — лучший универсал за 999 долларов;
- Asus Zenfone 10 — лучший компактный флагман за 852 доллара;
- Xiaomi 13 Pro — лучшая основная камера за 1386 долларов;
- OnePlus Open — лучший складной смартфон-книга за 1700 долларов.
Ранее мы представляли ТОП-5 Android-альтернатив iPhone 15 Pro и ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года.
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