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ТОП 10 лучших телефонов Android в конце 2023 года

10 ноября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 10 лучших телефонов Android в конце 2023 года
Каждый год выпускаются сотни телефонов на базе Android, на каком из них остановить свой выбор? Фото: gizchina.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

iOS от Apple, которая работает только на iPhone, является очень популярным выбором — особенно в Великобритании и США. Но если вы ищете бюджетный или среднего класса смартфон, или нравятся сложные модели, Android — то, что вам нужно.

Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.

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В список вошли устройства от Google, Samsung, OnePlus, Motorola, Asus и Xiaomi. Но не отказывайте от телефона только потому, что он не попал в лучшую десятку. За бортом осталось много достойных телефонов — Realme, Nothing, Nokia, Honor, Huawei, Oppo, Sony, Vivo и ZTE.

1. Google Pixel 8 Pro

Лучший из лучших

Фото: cnn.com

Плюсы

  • Премиальная сборка.
  • Камеры высочайшего уровня.
  • Отличные программные функции.
  • Семь лет обновления.

Минусы

  • Среднее время автономной работы.
  • Медленная зарядка.
  • Большой и тяжелый.

Цена 980 долларов.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Лучший смартфон со стилусом

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

  • Очень быстрый.
  • Очень хорошие камеры.
  • Отличное время автономной работы.
  • Поддержка стилуса S Pen.

Минусы

  • Большой.
  • Дорогой.
  • Медленная зарядка.
  • Разочаровывает селфи-камера.

Цена 1000 долларов.

3. Google Pixel 7a

Лучший смартфон среднего класса

Фото: mobilesyrup.com

Плюсы

  • Феноменальная камера по такой цене.
  • Отличное программное обеспечение Google.
  • Высокая производительность.
  • Водонепроницаемый.

Минусы

  • Медленная зарядка.
  • Беспроводная зарядка ненадежна.
  • Дисплей всего 90 Гц.

Цена 500 долларов.

Также в разных категориях лучшими смартфонами на Android признаны:

  • OnePlus 11 — лучший по производительности по цене от 699 долларов;
  • Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ — лучший складной смартфон за 700 долларов;
  • Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный смартфон за 133 доллара;
  • Samsung Galaxy S23+ — лучший универсал за 999 долларов;
  • Asus Zenfone 10 — лучший компактный флагман за 852 доллара;
  • Xiaomi 13 Pro — лучшая основная камера за 1386 долларов;
  • OnePlus Open — лучший складной смартфон-книга за 1700 долларов.

Ранее мы представляли ТОП-5 Android-альтернатив iPhone 15 Pro и ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года.

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