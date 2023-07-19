ТОП-10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году

При выборе зарядного устройства обратите внимание на его мощность. Фото: freepik

Подходящее зарядное устройство с поддержкой USB Power Delivery найти не так просто. Спецификация таких устройств предполагает максимальную мощность 240 Вт, но скорость зарядки аксессуаров может отличаться.

Эксперты Tech Advisor подобрали лучшие зарядные устройства мощностью от 18 до 200 Вт. Чтобы найти среди них совместимый, нужно точно знать характеристики вашей конкретной модели.

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При выборе устройства для ноутбука обратите внимание на его мощность. Ноутбуки потребляют:

маленькие – 30-45 Вт;

средние – 65 Вт;

большинство крупных – 90 Вт;

топовые – 140 Вт.

Если вы хотите быстро зарядить смартфон, обещающий зарядку, например, 65 Вт, то обратите внимание, что многие посторонние зарядные устройства USB PD не поддерживают такие протоколы, как PPS (Programmable Power Supply) или SCP (Super Charge Protocol), требуемые собственными стандартам быстрой зарядки. Можно рассчитывать на 18 Вт зарядки от таких устройств вне зависимости от теоретической мощности порта USB-C.

1. UGreen 65 Вт USB-C – лучшее настенное зарядное устройство USB-C

Плюсы

Отличная цена.

Компактный дизайн.

Два выхода PD.

Поддерживает PPS, быструю зарядку.

Минусы

Для некоторых больших ноутбуков требуется 100 Вт.

Цена на Amazon 35,99 дол.

2. UGreen Nexode 100W USB-C Charger – лучшее 100-ваттное зарядное устройство USB-C

Плюсы

Два выхода 100 Вт USB-CPD.

Универсальный с четырьмя выходами.

Хорошая цена.

Поддерживает PPS, быструю зарядку.

Минусы

Тяжелый.

Цена на Amazon 74,99 дол.

3. Anker Nano II 65W GaN II PPS Fast Charger – самое лучшее небольшое зарядное устройство USB-C мощностью 65 Вт

Плюсы

Надежный бренд.

Чрезвычайно компактный.

Поддерживает PPS, PowerIQ.

Минусы

Только один выход

Цена на Amazon 49,99 дол.

4. Ugreen Nexode 30W USB-C Charger – самое дешевое настенное зарядное устройство USB-C мощностью 30 Вт

Плюсы

Дешевый.

Компактный дизайн.

Складные зубцы.

Минусы

30 Вт недостаточно для всех ноутбуков.

Только один порт.

Цена на Amazon 19.99 дол.

5. UGreen Nexode 140W – лучшее настенное зарядное устройство USB-C мощностью 140 Вт

Плюсы

140 ВТ PD 3.1.

Быстрая зарядка Apple для 16-дюймового Pro.

Меньше зарядного устройства Apple на 140 Вт.

Три порта.

Минусы

Дорогой.

Цена на Amazon 109,99 дол.

6. OneAdaptr OneWorld 65 — лучшее компактное дорожное зарядное устройство и адаптер USB-C PD 65 Вт

Плюсы

Выходная мощность 65 Вт.

Поддерживает шесть устройств.

Поддерживает PPS и быструю зарядку.

Работает как дорожное зарядное устройство.

Минусы

Три порта имеют общую мощность 15 Вт.

Цена на OneAdaptr 79 дол.

7. Alogic Rapid Power 67W с GaN – лучший для всех стран

Плюсы

Сменные штекеры для международных путешествий.

Три USB-выхода.

Дорожный чехол.

Цена на Amazon 79,50 дол.

8. Acefast Portable GaN 65W Fast Charger – лучшее зарядное устройство USB-C с HDMI

Плюсы

Выходная мощность 65 Вт.

Порт USB-A.

60 Гц 4K порт HDMI

Минусы

Только для США и ЕС

Цена на Amazon 49,99 дол.

9. UGreen Nexode 200W USB-C Desktop Charger – лучшее настольное зарядное устройство с USB-C

Плюсы

Мощное устройство на 200 Вт.

Шесть портов.

Поддерживает PPS.

Поставляется с плетеным кабелем.

Минусы

Тяжелый.

Цена на Amazon 199,99

10. Satechi 200 Вт USB-C 6-портовый PD GaN

Плюсы

Мощное устройство на 200 Вт.

Шесть портов.

Поддерживает PPS.

Продается с подставкой

Минусы

Тяжелый.

Нет кабеля USB-C в комплекте.

Только для США.

Цена на Amazon 149,99 дол.

Раньше мы писали, опасно ли для смартфона резкое прерывание зарядки. Также сообщалось, что ЕС запретил мобильные телефоны без съемного аккумулятора.