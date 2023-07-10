Чи потрібно вимикати телефон під час зарядки

Смартфон з функцією швидкої зарядки вимикати не потрібно. Фото: pixabay

Для швидшої зарядки смартфона часто радять його вимикати. Чи так це насправді?

Адепти вимкнення телефону перед зарядкою посилаються не те, що навіть у неактивному стані смартфон продовжує:

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отримувати дзвінки, повідомлення та сповіщення;

виконувати різні фонові процеси.

Отже, коли пристрій увімкнений, акумулятор все одно підсідає, а це уповільнює час заряджання.

Так чи варто вимикати смартфон перед зарядкою

Інші експерти стверджують, що наявні операційні системи пристроїв були якраз і розроблені, щоб зменшити до мінімуму енерговитрати на завдання у фоновому режимі. Оте, витратами енергії телефона у неактивному стані можна знехтувати.

І найголовніше — моделі, які мають функцію швидкої зарядки, взагалі не потрібно вимикати. Адже функція працює лише тоді, коли смартфон увімкнений.

Як часто потрібно вимикати смартфон

Дехто рекомендує вимикати телефон щоночі. Але це спірна порада, позаяк термін придатності батареї залежить від частоти та тривалості його заряджання.

Ефективніше вимикати телефон та давати йому відпочинок раз на тиждень. Це подовжить термін роботи його акумулятора та допоможе пристрою працювати краще.

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