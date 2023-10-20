ТОП 11 зарядних станцій проти блекаута: економ, стандарт, преміум
Українців попередили, що російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть повторитися й цієї зими. Попри значно потужнішу, ніж торік ППО, варто підготувати для оселі систему автономного живлення та придбати зарядну станцію по своїй кишені, вибрати є з чого.
Рейтинг зарядних станцій склав Hotline.
У 2023 році нових виробників та моделей станцій побільшало, а вартість пристроїв через конкуренцію знизилася.
1. Бюджетні варіанти
Ціна: до 10 тис. грн.
Найдоступніші пристрої:
- Anker 521
- Jackery Explorer 240
- Bluetti EB3A
- EcoFlow River mini
Характеристики пристроїв
- Номінальна потужність: від 200 до 600 Вт;
- Місткість: трохи більше як 200 Вт-год.
- Збереження заряду: 1-2 дні.
- Зарядка станції: 1-4 години.
Що можна зарядити:
- планшет;
- ноутбук;
- смартфон;
- навушники тощо.
Що можна під'єднати:
- роутер;
- світло у квартирі на кілька годин;
- телевізор на 30-40 хвилин.
2. Стандартні варіанти
Ціна: 15-20 тис. грн.
Найдоступніші пристрої:
- Jackery Explorer 500
- Anker 535
- Bluetti EB55
- Ecoflow River 2 Max
Характеристики пристроїв
- Номінальна потужність: 500-700 Вт.
- Місткість: 500+ Вт-год.
- Збереження заряду: 2-3 дні в економрежимі.
- Зарядка станції: 1-2,5 год.
В таких варіантах додатково до можливостей бюджетних станцій можна недовго вмикати економну електроплиту, заживити світло у квартирі та подивитися серіал раз на день.
3. Преміумваріанти
Ціна: від 35 тис. грн.
Найдоступніші пристрої:
- Anker 757
- EcoFLow Delta 2
- Jackery Explorer 1000 Pro
Характеристики пристроїв
- Номінальна потужність: 1-3 кВт.
- Зарядка станції: 1-2 години.
З такими станціями у квартирі постійно буде світло та завжди заряджені пристрої, можна під'єднати холодильник, приготувати їжу на електроплиті, прати у швидкому режимі.
Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C у 2023 році.
Читайте Новини.LIVE!