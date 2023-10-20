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ТОП 11 зарядних станцій проти блекаута: економ, стандарт, преміум

20 жовтня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 11 зарядних станцій проти блекаута: економ, стандарт, преміум
Ціна зарядної станції залежить від того, як довго вона працює та скільки пристроїв підтримує. Фото: ek.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Українців попередили, що російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть повторитися й цієї зими. Попри значно потужнішу, ніж торік ППО, варто підготувати для оселі систему автономного живлення та придбати зарядну станцію по своїй кишені, вибрати є з чого.

Рейтинг зарядних станцій склав Hotline.

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У 2023 році нових виробників та моделей станцій побільшало, а вартість пристроїв через конкуренцію знизилася.

1. Бюджетні варіанти

Ціна: до 10 тис. грн.

Найдоступніші пристрої:

  • Anker 521
  • Jackery Explorer 240
  • Bluetti EB3A
  • EcoFlow River mini

Характеристики пристроїв

  • Номінальна потужність: від 200 до 600 Вт;
  • Місткість: трохи більше як 200 Вт-год.
  • Збереження заряду: 1-2 дні.
  • Зарядка станції: 1-4 години.

Що можна зарядити:

  • планшет;
  • ноутбук;
  • смартфон;
  • навушники тощо.

Що можна під'єднати:

  • роутер;
  • світло у квартирі на кілька годин;
  • телевізор на 30-40 хвилин.

2. Стандартні варіанти

Ціна: 15-20 тис. грн.

Найдоступніші пристрої:

  • Jackery Explorer 500
  • Anker 535
  • Bluetti EB55
  • Ecoflow River 2 Max

Характеристики пристроїв

  • Номінальна потужність: 500-700 Вт.
  • Місткість: 500+ Вт-год.
  • Збереження заряду: 2-3 дні в економрежимі.
  • Зарядка станції: 1-2,5 год.

В таких варіантах додатково до можливостей бюджетних станцій можна недовго вмикати економну електроплиту, заживити світло у квартирі та подивитися серіал раз на день.

3. Преміумваріанти

Ціна: від 35 тис. грн.

Найдоступніші пристрої:

  • Anker 757
  • EcoFLow Delta 2
  • Jackery Explorer 1000 Pro

Характеристики пристроїв

  • Номінальна потужність: 1-3 кВт.
  • Зарядка станції: 1-2 години.

З такими станціями у квартирі постійно буде світло та завжди заряджені пристрої, можна під'єднати холодильник, приготувати їжу на електроплиті, прати у швидкому режимі.

Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C у 2023 році.

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