ТОП 11 зарядних станцій проти блекаута: економ, стандарт, преміум

Ціна зарядної станції залежить від того, як довго вона працює та скільки пристроїв підтримує. Фото: ek.ua

Українців попередили, що російські обстріли енергетичної інфраструктури можуть повторитися й цієї зими. Попри значно потужнішу, ніж торік ППО, варто підготувати для оселі систему автономного живлення та придбати зарядну станцію по своїй кишені, вибрати є з чого.

Рейтинг зарядних станцій склав Hotline.

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У 2023 році нових виробників та моделей станцій побільшало, а вартість пристроїв через конкуренцію знизилася.

1. Бюджетні варіанти

Ціна: до 10 тис. грн.

Найдоступніші пристрої:

Anker 521

Jackery Explorer 240

Bluetti EB3A

EcoFlow River mini

Характеристики пристроїв

Номінальна потужність: від 200 до 600 Вт;

Місткість: трохи більше як 200 Вт-год.

Збереження заряду: 1-2 дні.

Зарядка станції: 1-4 години.

Що можна зарядити:

планшет;

ноутбук;

смартфон;

навушники тощо.

Що можна під'єднати:

роутер;

світло у квартирі на кілька годин;

телевізор на 30-40 хвилин.

2. Стандартні варіанти

Ціна: 15-20 тис. грн.

Найдоступніші пристрої:

Jackery Explorer 500

Anker 535

Bluetti EB55

Ecoflow River 2 Max

Характеристики пристроїв

Номінальна потужність: 500-700 Вт.

Місткість: 500+ Вт-год.

Збереження заряду: 2-3 дні в економрежимі.

Зарядка станції: 1-2,5 год.

В таких варіантах додатково до можливостей бюджетних станцій можна недовго вмикати економну електроплиту, заживити світло у квартирі та подивитися серіал раз на день.

3. Преміумваріанти

Ціна: від 35 тис. грн.

Найдоступніші пристрої:

Anker 757

EcoFLow Delta 2

Jackery Explorer 1000 Pro

Характеристики пристроїв

Номінальна потужність: 1-3 кВт.

Зарядка станції: 1-2 години.

З такими станціями у квартирі постійно буде світло та завжди заряджені пристрої, можна під'єднати холодильник, приготувати їжу на електроплиті, прати у швидкому режимі.

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