ТОП 11 зарядных станций против блекаута: эконом, стандарт, премиум
Украинцев предупредили, что российские обстрелы энергетической инфраструктуры могут повториться и этой зимой. Несмотря на более мощную, чем в прошлом году ПВО, стоит подготовить для дома систему автономного питания и приобрести зарядную станцию по своему карману, есть из чего выбрать.
Рейтинг зарядных станций составил Hotline.
В 2023 году новых производителей и моделей станций стало больше, а стоимость устройств из-за конкуренции снизилась.
1. Бюджетные
Цена: до 10 тыс. грн.
Самые доступные устройства:
- Anker 521
- Jackery Explorer 240
- Bluetti EB3A
- EcoFlow River mini
Характеристики устройств
- Номинальная мощность от 200 до 600 Вт;
- Емкость: не более 200 Вт-час.
- Сохранение заряда: 1-2 дня.
- Зарядка станции: 1-4 часа.
Что можно зарядить:
- планшет;
- ноутбук;
- смартфон;
- наушники и т.д.
Что можно подключить:
- роутер;
- свет в квартире на несколько часов;
- телевизор на 30-40 минут.
2. Стандартные варианты
Цена: 15–20 тыс. грн.
Самые доступные устройства:
- Jackery Explorer 500
- Anker 535
- Bluetti EB55
- Ecoflow River 2 Max
Характеристики устройств
- Номинальная мощность: 500-700 Вт.
- Емкость: 500+ Вт-час.
- Сохранение заряда: 2-3 дня в эконом-режиме.
- Зарядка станции: 1-2,5 часа
В таких вариантах дополнительно к возможностям бюджетных станций можно недолго включать экономную электроплиту, зажить свет в квартире и посмотреть сериал ежедневно.
3. Премиум-варианты
Цена от 35 тыс. грн.
Самые доступные устройства:
- Anker 757
- EcoFLow Delta 2
- Jackery Explorer 1000 Pro
Характеристики устройств
- Номинальная мощность: 1-3 кВт.
- Зарядка станции: 1-2 часа.
С такими станциями в квартире постоянно будет светло и всегда заряженные устройства, можно подключить холодильник, приготовить еду на электроплите, стирать в быстром режиме.
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