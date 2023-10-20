ТОП 11 зарядных станций против блекаута: эконом, стандарт, премиум

Цена зарядной станции зависит от того, как долго она работает и сколько устройств поддерживает. Фото: ek.ua

Украинцев предупредили, что российские обстрелы энергетической инфраструктуры могут повториться и этой зимой. Несмотря на более мощную, чем в прошлом году ПВО, стоит подготовить для дома систему автономного питания и приобрести зарядную станцию по своему карману, есть из чего выбрать.

Рейтинг зарядных станций составил Hotline.

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В 2023 году новых производителей и моделей станций стало больше, а стоимость устройств из-за конкуренции снизилась.

1. Бюджетные

Цена: до 10 тыс. грн.

Самые доступные устройства:

Anker 521

Jackery Explorer 240

Bluetti EB3A

EcoFlow River mini

Характеристики устройств

Номинальная мощность от 200 до 600 Вт;

Емкость: не более 200 Вт-час.

Сохранение заряда: 1-2 дня.

Зарядка станции: 1-4 часа.

Что можно зарядить:

планшет;

ноутбук;

смартфон;

наушники и т.д.

Что можно подключить:

роутер;

свет в квартире на несколько часов;

телевизор на 30-40 минут.

2. Стандартные варианты

Цена: 15–20 тыс. грн.

Самые доступные устройства:

Jackery Explorer 500

Anker 535

Bluetti EB55

Ecoflow River 2 Max

Характеристики устройств

Номинальная мощность: 500-700 Вт.

Емкость: 500+ Вт-час.

Сохранение заряда: 2-3 дня в эконом-режиме.

Зарядка станции: 1-2,5 часа

В таких вариантах дополнительно к возможностям бюджетных станций можно недолго включать экономную электроплиту, зажить свет в квартире и посмотреть сериал ежедневно.

3. Премиум-варианты

Цена от 35 тыс. грн.

Самые доступные устройства:

Anker 757

EcoFLow Delta 2

Jackery Explorer 1000 Pro

Характеристики устройств

Номинальная мощность: 1-3 кВт.

Зарядка станции: 1-2 часа.

С такими станциями в квартире постоянно будет светло и всегда заряженные устройства, можно подключить холодильник, приготовить еду на электроплите, стирать в быстром режиме.

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