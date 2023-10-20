Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow ТОП 11 зарядных станций против блекаута: эконом, стандарт, премиум arrow

ТОП 11 зарядных станций против блекаута: эконом, стандарт, премиум

20 октября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 11 зарядных станций против блекаута: эконом, стандарт, премиум
Цена зарядной станции зависит от того, как долго она работает и сколько устройств поддерживает. Фото: ek.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Украинцев предупредили, что российские обстрелы энергетической инфраструктуры могут повториться и этой зимой. Несмотря на более мощную, чем в прошлом году ПВО, стоит подготовить для дома систему автономного питания и приобрести зарядную станцию по своему карману, есть из чего выбрать.

Рейтинг зарядных станций составил Hotline.

Читайте также:

В 2023 году новых производителей и моделей станций стало больше, а стоимость устройств из-за конкуренции снизилась.

1. Бюджетные

Цена: до 10 тыс. грн.

Самые доступные устройства:

  • Anker 521
  • Jackery Explorer 240
  • Bluetti EB3A
  • EcoFlow River mini

Характеристики устройств

  • Номинальная мощность от 200 до 600 Вт;
  • Емкость: не более 200 Вт-час.
  • Сохранение заряда: 1-2 дня.
  • Зарядка станции: 1-4 часа.

Что можно зарядить:

  • планшет;
  • ноутбук;
  • смартфон;
  • наушники и т.д.

Что можно подключить:

  • роутер;
  • свет в квартире на несколько часов;
  • телевизор на 30-40 минут.

2. Стандартные варианты

Цена: 15–20 тыс. грн.

Самые доступные устройства:

  • Jackery Explorer 500
  • Anker 535
  • Bluetti EB55
  • Ecoflow River 2 Max

Характеристики устройств

  • Номинальная мощность: 500-700 Вт.
  • Емкость: 500+ Вт-час.
  • Сохранение заряда: 2-3 дня в эконом-режиме.
  • Зарядка станции: 1-2,5 часа

В таких вариантах дополнительно к возможностям бюджетных станций можно недолго включать экономную электроплиту, зажить свет в квартире и посмотреть сериал ежедневно.

3. Премиум-варианты

Цена от 35 тыс. грн.

Самые доступные устройства:

  • Anker 757
  • EcoFLow Delta 2
  • Jackery Explorer 1000 Pro

Характеристики устройств

  • Номинальная мощность: 1-3 кВт.
  • Зарядка станции: 1-2 часа.

С такими станциями в квартире постоянно будет светло и всегда заряженные устройства, можно подключить холодильник, приготовить еду на электроплите, стирать в быстром режиме.

Ранее мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП 10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме