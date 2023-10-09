Asus ROG Phone 7 Ultimate тримає заряд понад 18 годин. Фото: ign.com

Час автономної роботи смартфона дуже важливий показник для покупців, тому виробники телефонів почали встановлювати на пристрої більш місткі акумулятори. Але не завжди батарея на 5000 мАг або більше забезпечує довговічність, потрібно ще й добре керувати живленням пристрою.

Сайт Tom's Guide провів складні тести акумуляторів смартфонів та склав рейтинг найбільш витривалих пристроїв.

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Кожен телефон проходить спеціальний тест акумулятора, в якому пристрої безперервно користуються Інтернетом через 5G, поки не розрядяться. Для забезпечення порівнянності результатів встановлюється яскравість екрана телефону на рівні 150 ніт. А якщо смартфон має дисплей з високою частотою оновлення, його тестують кілька разів з увімкненою та вимкненою функцією, щоб зрозуміти, на який час автономної роботи можна розраховувати.

Дві з чотирьох перших позицій у рейтингу займають дорогі ігрові смартфони, а решту — телефони вартістю від 899 до менш як 300 доларів.

ТОП-15 смартфонів, які найдовше працюють без підзарядки

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 годин 32 хвилини; Motorola Edge Plus (2023): 15:47; Asus ROG Phone 6 Pro: 15:30; iPhone 15 Plus: 14:14; iPhone 15 Pro Max: 14:02; iPhone 14 Pro Max: 13:39; OnePlus Nord N300: 13:13; Asus Zenfone 9: 13:13; OnePlus 11: 13:10; Moto G Play (2023): 12:54; Asus Zenfone 10: 12:34; OnePlus Nord N30 5G: 12:30; Samsung Galaxy S23 Ultra: 12:22; Moto G Stylus 5G (2023): 12:12; iPhone 14 Plus: 11:57.

Asus ROG Phone 7 Ultimate

ROG Phone 7 Ultimate під час тесту акумулятора перевершив усі очікування, протримавшись 18,5 годин без підзарядки. Це стало можливим завдяки акумулятору місткістю 6000 мАг та енергоефективному чипсету Snapdragon 8 Gen 2. Швидка зарядка потужністю 65 Вт допомогає швидко поповнити запас заряду акумулятора.

Ціна Asus ROG Phone 7 Ultimate — 1399 євро.

Раніше ми писали, чи небезпечно для смартфона різке переривання зарядки. Також повідомляли, що ЄС заборонив мобільні телефони без знімного акумулятора.