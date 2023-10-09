Asus ROG Phone 7 Ultimate держит заряд более 18 часов. Фото: ign.com

Время автономной работы смартфона очень важно для покупателей, поэтому производители телефонов начали устанавливать на устройстве более вместительные аккумуляторы. Но не всегда батарея на 5000 мАч или больше обеспечивает долговечность, нужно еще и хорошо управлять питанием устройства.

Сайт Tom's Guide провел сложные тесты на аккумуляторы смартфонов и составил рейтинг самых выносливых устройств.

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Каждый телефон проходит специальный тест аккумулятора, в котором устройства непрерывно пользуются Интернетом через 5G, пока не разрядятся. Для обеспечения сопоставимости результатов устанавливается яркость экрана телефона на уровне 150 нит. Если смартфон имеет дисплей с высокой частотой обновления, его тестируют несколько раз с включенной и выключенной функцией, чтобы понять, на какое время автономной работы можно рассчитывать.

Две из четырех первых позиций в рейтинге занимают дорогие игровые смартфоны, а остальные — телефоны стоимостью от 899 до менее 300 долларов.

ТОП-15 смартфонов, которые дольше всего работают без подзарядки

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов 32 минуты; Motorola Edge Plus (2023): 15:47; Asus ROG Phone 6 Pro: 15:30; iPhone 15 Plus: 14:14; iPhone 15 Pro Max: 14:02; iPhone 14 Pro Max: 13:39; OnePlus Nord N300: 13:13; Asus Zenfone 9: 13:13; OnePlus 11: 13:10; Moto G Play (2023): 12:54; Asus Zenfone 10: 12:34; OnePlus Nord N30 5G: 12:30; Samsung Galaxy S23 Ultra: 12:22; Moto G Stylus 5G (2023): 12:12; iPhone 14 Plus: 11:57.

Asus ROG Phone 7 Ultimate

ROG Phone 7 Ultimate во время теста аккумулятора превзошел все ожидания, продержавшись 18,5 часа без подзарядки. Это стало возможным благодаря аккумулятору емкостью 6000 мАч и энергоэффективному чипсету Snapdragon 8 Gen 2. Зарядка мощностью 65 Вт помогает быстро пополнить запас заряда аккумулятора.

Цена Asus ROG Phone 7 Ultimate — 1399 евро.

Ранее мы писали, опасно ли для смартфона резкое прерывание зарядки. Также сообщалось, что ЕС запретил мобильные телефоны без съемного аккумулятора.