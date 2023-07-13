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Зайві рухи: які застосунки треба вимкнути, щоб не розряджати батарею смартфона

13 липня 2023 20:10
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Які додатки треба вимкнути, щоб не розряджати батарею смартфона
Ви можете допомогти акумулятору смартфона працювати довше, вимкнувши усі зайві застосунки. Фото: freepik/cookie studio
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Якщо ви змушені часто заряджати свій смартфон, не виключено, що гаджет продовжує виконувати функції, які вам прямо зараз не потрібні. Просто вимкніть їх, і батарея пристрою зітхне з полегшенням.

Низка застосунків активуються, щойно ви вмикаєте смартфон. Про це повідомив itechua.

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Фоновий режим

Увійдіть у меню "Налаштування" > "Додатки та сповіщення" та вимкніть усі функції, якими зараз не користуєтесь.

Бездротове з'єднання

Якщо ви не користуєтесь Bluetooth, NFC та GPS, то відключить їх. Ресурсу батареї вони тягнуть чимало.

Мобільний інтернет

Якщо ви перебуваєте в районі зі слабкою та нечисельною мережею, відключить інтернет-дані. Смартфон перестане гарячково шукати мережу, розряджаючи акумулятор.

Як ще можна збільшити службу акумулятора

Інколи рекомендують вимикати телефон на ніч. Гадаємо, це непотрібно робити. Ефективніше давати відпочинок пристрою раз на тиждень. Це подовжить термін роботи його акумулятора та допоможе гаджету працювати краще.

Також необхідно підтримувати заряд смартфона у межах від 20% до 80%. Літій-іонним батареям, якими укомплектовані більшість смартфонів, протипоказані часті заряджання та розряджання.

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