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ТОП 3 найкращих бюджетних смартфонів восени 2023 року

3 листопада 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 найкращих бюджетних смартфонів восени 2023 року
Рейтинг смартфонів складений за співвідношенням ціни та продуктивності. Фото: pixabay
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг смартфонів на Android, які є найкращими за співвідношенням ціни та продуктивності. Для цього експерти розділили телефони на кілька цінових категорій.

Про це повідомив сайт бенчмарку.

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Категорія до 275 доларів

Фото: Xiaomi

Має потужний 8-ядерний процесор Snapdragon 7+ Gen 2, 8 ГБ оперативки та 256 ГБ накопичувача, 6,67-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, потрійну основну камеру 64 МП з системою оптичної стабілізації та батарею на 5000 мАг.

OnePlus Ace 2

Категорія до 410 доларів

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Фото: gizmochina.com

Має процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, оперативку 8 ГБ та 128 ГБ накопичувача, 3-модульну камеру 50 МП+8 МП з оптичною стабілізацією та батарею на 5000 мАг.

Nubia Z50S Pro

Категорія до 550 доларів

Фото: mikeshouts.com

Ігровий смартфон має процесор Snapdragon 8 Gen 2, зігнутий 6,78-дюймовий дисплей з частотою оновлення 144 Гц, 16 ГБ оперативки та 1 ТБ накопичувача, 3-модульну камеру 64 МП+50 МП з оптичною стабілізацією та батарею 5100 мАг.

Раніше ми представляли ТОП 5 Android-альтернатив iPhone 15 Pro та ТОП 5 найкращих бюджетних смартфонів Android у вересні 2023 року.

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