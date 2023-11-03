ТОП 3 найкращих бюджетних смартфонів восени 2023 року
Відомий бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг смартфонів на Android, які є найкращими за співвідношенням ціни та продуктивності. Для цього експерти розділили телефони на кілька цінових категорій.
Про це повідомив сайт бенчмарку.
Redmi Note 12 Turbo
Категорія до 275 доларів
Має потужний 8-ядерний процесор Snapdragon 7+ Gen 2, 8 ГБ оперативки та 256 ГБ накопичувача, 6,67-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, потрійну основну камеру 64 МП з системою оптичної стабілізації та батарею на 5000 мАг.
OnePlus Ace 2
Категорія до 410 доларів
Має процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, оперативку 8 ГБ та 128 ГБ накопичувача, 3-модульну камеру 50 МП+8 МП з оптичною стабілізацією та батарею на 5000 мАг.
Nubia Z50S Pro
Категорія до 550 доларів
Ігровий смартфон має процесор Snapdragon 8 Gen 2, зігнутий 6,78-дюймовий дисплей з частотою оновлення 144 Гц, 16 ГБ оперативки та 1 ТБ накопичувача, 3-модульну камеру 64 МП+50 МП з оптичною стабілізацією та батарею 5100 мАг.
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