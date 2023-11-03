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ТОП 3 лучших бюджетных смартфонов осенью 2023 года

3 ноября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 лучших бюджетных смартфонов осенью 2023 года
Рейтинг смартфонов составлен по соотношению цены и производительности. Фото: pixabay
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг смартфонов на Android, лучших по соотношению цены и производительности. Для этого эксперты разделили телефоны на несколько ценовых категорий.

Об этом сообщил сайт бенчмарка.

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