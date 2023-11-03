ТОП 3 лучших бюджетных смартфонов осенью 2023 года

Рейтинг смартфонов составлен по соотношению цены и производительности. Фото: pixabay

Известный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг смартфонов на Android, лучших по соотношению цены и производительности. Для этого эксперты разделили телефоны на несколько ценовых категорий.

Об этом сообщил сайт бенчмарка.

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Redmi Note 12 Turbo

Категория до 275 долларов

Фото: Xiaomi

Имеет мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 7+ Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя, 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру 64 МП с системой оптической стабилизации и батарею на 5000 мАч.

OnePlus Ace 2

Категория до 410 долларов

Фото: gizmochina.com

Имеет процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, оперативную память 8 ГБ и 128 ГБ накопителя, 3-модульную камеру 50 МП+8 МП с оптической стабилизацией и батарею на 5000 мАч.

Nubia Z50S Pro

Категория до 550 долларов

Фото: mikeshouts.com

Игровой смартфон имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2, изогнутый 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя, 3-модульную камеру 64 МП+50 МП с оптической стабилизацией и батарею 5100 мА.

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