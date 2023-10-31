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ТОП 5 найкращих компактних смартфонів у 2023 році

31 жовтня 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Компактні смартфони у 2023 році: ТОП 5
В маленьких телефонах час автономної роботи іноді страждає, але все одно це відмінні пристрої преміумкласу. Фото: Unsplash
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

У 2014 році 4,7-дюймовий екран iPhone 6 вважався величезним. Але зі зростом попиту на великі екрани, маленьким телефоном вважається пристрій розміром до 6 дюймів, який ідеально поміщається і в долоні, і в кишені.

Рейтинг найкращих компактних смартфонів склали експерти Tech Advisor.

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1. Google Pixel 7a

Найкращий з кращих маленьких телефонів

Фото: mobilesyrup.com

Плюси

  • Феноменальна камера за таку ціну.
  • Відмінне програмне забезпечення Google.
  • Висока продуктивність.
  • Водонепроникний.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Бездротова зарядка ненадійна.
  • Не такий швидкий, як Pixel 7.
  • Дисплей лише 90 Гц.

Ціна 374 доларів.

2. iPhone 15 Pro

Найкращий маленький iPhone

Фото: itc.ua

Плюси

  • Відмінні камери.
  • Чудовий дисплей 120 Гц.
  • Найвища продуктивність.
  • Порт USB-C.

Мінуси

  • Середній час автономної роботи.
  • Повільна зарядка.
  • Дорогий.

Ціна 1000 доларів.

3. Asus Zenfone 10

Найкращі характеристики та час автономної роботи

Фото: notebookcheck.net

Плюси

  • Висока продуктивність.
  • Роз'єм для навушників.

Мінуси

  • Камера не найвищого рівня.
  • Лише два роки оновлень Android.
  • 30 Вт зарядка повільна.

Ціна: від 765 доларів.

4. Motorola Razr 40 Ultra

Найкращий маленький складаний телефон

Фото: thebit.nz

Плюси

  • Відмінний зовнішній дисплей.
  • Витончений дизайн.
  • Тривалий час автономної роботи.
  • Рейтинг IP52.

Мінуси

  • Чипсет середини 2022 року.
  • Не найкращі камери.
  • Деякі помилки зовнішнього екрана.

Ціна 994 доларів.

5. Samsung Galaxy Z Flip 5

Найкращий маленький телефон Samsung

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Преміальна якість збірки.
  • Відмінна продуктивність.
  • Розумні програмні функції.

Мінуси

  • Посередній час автономної роботи.
  • Повільна зарядка.
  • Не зовсім флагманські камери.

Ціна: від 1000 доларів.

Раніше ми публікували ТОП 5 найкращих складаних смартфонів та телефонів з двома SIM-картами у 2023 році.

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