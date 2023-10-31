Компактні смартфони у 2023 році: ТОП 5

ТОП 5 найкращих компактних смартфонів у 2023 році
У 2014 році 4,7-дюймовий екран iPhone 6 вважався величезним. Але зі зростом попиту на великі екрани, маленьким телефоном вважається пристрій розміром до 6 дюймів, який ідеально поміщається і в долоні, і в кишені.
Рейтинг найкращих компактних смартфонів склали експерти Tech Advisor.
1. Google Pixel 7a
Найкращий з кращих маленьких телефонів
Плюси
- Феноменальна камера за таку ціну.
- Відмінне програмне забезпечення Google.
- Висока продуктивність.
- Водонепроникний.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Бездротова зарядка ненадійна.
- Не такий швидкий, як Pixel 7.
- Дисплей лише 90 Гц.
Ціна 374 доларів.
2. iPhone 15 Pro
Найкращий маленький iPhone
Плюси
- Відмінні камери.
- Чудовий дисплей 120 Гц.
- Найвища продуктивність.
- Порт USB-C.
Мінуси
- Середній час автономної роботи.
- Повільна зарядка.
- Дорогий.
Ціна 1000 доларів.
3. Asus Zenfone 10
Найкращі характеристики та час автономної роботи
Плюси
- Висока продуктивність.
- Роз'єм для навушників.
Мінуси
- Камера не найвищого рівня.
- Лише два роки оновлень Android.
- 30 Вт зарядка повільна.
Ціна: від 765 доларів.
4. Motorola Razr 40 Ultra
Найкращий маленький складаний телефон
Плюси
- Відмінний зовнішній дисплей.
- Витончений дизайн.
- Тривалий час автономної роботи.
- Рейтинг IP52.
Мінуси
- Чипсет середини 2022 року.
- Не найкращі камери.
- Деякі помилки зовнішнього екрана.
Ціна 994 доларів.
5. Samsung Galaxy Z Flip 5
Найкращий маленький телефон Samsung
Плюси
- Преміальна якість збірки.
- Відмінна продуктивність.
- Розумні програмні функції.
Мінуси
- Посередній час автономної роботи.
- Повільна зарядка.
- Не зовсім флагманські камери.
Ціна: від 1000 доларів.
Раніше ми публікували ТОП 5 найкращих складаних смартфонів та телефонів з двома SIM-картами у 2023 році.
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