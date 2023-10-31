Компактні смартфони у 2023 році: ТОП 5

В маленьких телефонах час автономної роботи іноді страждає, але все одно це відмінні пристрої преміумкласу. Фото: Unsplash

У 2014 році 4,7-дюймовий екран iPhone 6 вважався величезним. Але зі зростом попиту на великі екрани, маленьким телефоном вважається пристрій розміром до 6 дюймів, який ідеально поміщається і в долоні, і в кишені.

Рейтинг найкращих компактних смартфонів склали експерти Tech Advisor.

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1. Google Pixel 7a

Найкращий з кращих маленьких телефонів

Фото: mobilesyrup.com

Плюси

Феноменальна камера за таку ціну.

Відмінне програмне забезпечення Google.

Висока продуктивність.

Водонепроникний.

Мінуси

Повільна зарядка.

Бездротова зарядка ненадійна.

Не такий швидкий, як Pixel 7.

Дисплей лише 90 Гц.

Ціна 374 доларів.

2. iPhone 15 Pro

Найкращий маленький iPhone

Фото: itc.ua

Плюси

Відмінні камери.

Чудовий дисплей 120 Гц.

Найвища продуктивність.

Порт USB-C.

Мінуси

Середній час автономної роботи.

Повільна зарядка.

Дорогий.

Ціна 1000 доларів.

3. Asus Zenfone 10

Найкращі характеристики та час автономної роботи

Фото: notebookcheck.net

Плюси

Висока продуктивність.

Роз'єм для навушників.

Мінуси

Камера не найвищого рівня.

Лише два роки оновлень Android.

30 Вт зарядка повільна.

Ціна: від 765 доларів.

4. Motorola Razr 40 Ultra

Найкращий маленький складаний телефон

Фото: thebit.nz

Плюси

Відмінний зовнішній дисплей.

Витончений дизайн.

Тривалий час автономної роботи.

Рейтинг IP52.

Мінуси

Чипсет середини 2022 року.

Не найкращі камери.

Деякі помилки зовнішнього екрана.

Ціна 994 доларів.

5. Samsung Galaxy Z Flip 5

Найкращий маленький телефон Samsung

Фото: gsmarena.com

Плюси

Преміальна якість збірки.

Відмінна продуктивність.

Розумні програмні функції.

Мінуси

Посередній час автономної роботи.

Повільна зарядка.

Не зовсім флагманські камери.

Ціна: від 1000 доларів.

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