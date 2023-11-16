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ТОП 5 бюджетних смартфонів на кінець 2023 року

16 листопада 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 бюджетних смартфонів на кінець 2023 року
Смартфон не обов'язково повинен бути одним з найдорожчих продуктів, які ви купуєте. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сучасні висококласні флагманські моделі телефонів сьогодні коштують дорожче, ніж будь-коли. Але можна заплатити приблизно 300 доларів й менше, та отримати чудовий смартфон, який пропонує все, що потрібно більшості людей для повсякденного використання.

Рейтинг склали експерти Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy A14

Найкращий з кращих

Фото: trustedreviews.com

Плюси

  • Витончений дизайн у стилі S23.
  • Тривалий час автономної роботи.
  • Зручне програмне забезпечення.
  • Висока продуктивність.

Мінуси

  • Повільна зарядка.
  • Змішані камери.

Ціна: 150 доларів.

2. Motorola Moto G84 5G

Найкращий дисплей

Фото: root-nation.com

Плюси

  • Чудовий OLED-дисплей 120 Гц.
  • Висока продуктивність.
  • Цілий день без підзарядки.
  • Пристойна зарядка 30 Вт.

Мінуси

  • Лише одне оновлення версії Android.
  • Середні камери.
  • Задня кришка — магніт для бруду.

Ціна: від 275 доларів.

3. Motorola Moto G23

Найкращий дизайн

Фото: phonearena.com

Плюси

  • Елегантний дизайн та висока якість збірки.
  • Великий обсяг пам'яті.
  • Стереодинаміки.
  • Великий акумулятор, що швидко заряджається.

Мінуси

  • Трохи вицвілий екран.
  • Сумнівна ширококутна камера.
  • Нестабільна тактильна чутливість.

Ціна: від 165 доларів.

4. Nokia G60 5G

Найкраще співвідношення ціни та якості

Фото: stuff.tv

Плюси

  • Великий дисплей.
  • Пристойна основна камера.
  • Солідний час автономної роботи.
  • Три роки підтримки ОС.

Мінуси

  • Посередні додаткові камери.
  • Зарядка на 20 Вт.

Ціна: 315 доларів.

5. Xiaomi Redmi Note 12 5G

Найкращий універсал

Фото: dignited.com

Плюси

  • Чудовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
  • Вражаючий час автономної роботи.
  • Пристойна продуктивність.
  • Хороша селфі-камера.

Мінуси

  • Інтуїтивно не зрозуміле програмне забезпечення.
  • Посередні задні камери.
  • Дешева збірка.

Раніше ми публікували рейтинг смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами та перелік найкращих телефонів Motorola у 2023 році.

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