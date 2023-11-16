ТОП 5 бюджетних смартфонів на кінець 2023 року
Сучасні висококласні флагманські моделі телефонів сьогодні коштують дорожче, ніж будь-коли. Але можна заплатити приблизно 300 доларів й менше, та отримати чудовий смартфон, який пропонує все, що потрібно більшості людей для повсякденного використання.
Рейтинг склали експерти Tech Advisor.
1. Samsung Galaxy A14
Найкращий з кращих
Плюси
- Витончений дизайн у стилі S23.
- Тривалий час автономної роботи.
- Зручне програмне забезпечення.
- Висока продуктивність.
Мінуси
- Повільна зарядка.
- Змішані камери.
Ціна: 150 доларів.
2. Motorola Moto G84 5G
Найкращий дисплей
Плюси
- Чудовий OLED-дисплей 120 Гц.
- Висока продуктивність.
- Цілий день без підзарядки.
- Пристойна зарядка 30 Вт.
Мінуси
- Лише одне оновлення версії Android.
- Середні камери.
- Задня кришка — магніт для бруду.
Ціна: від 275 доларів.
3. Motorola Moto G23
Найкращий дизайн
Плюси
- Елегантний дизайн та висока якість збірки.
- Великий обсяг пам'яті.
- Стереодинаміки.
- Великий акумулятор, що швидко заряджається.
Мінуси
- Трохи вицвілий екран.
- Сумнівна ширококутна камера.
- Нестабільна тактильна чутливість.
Ціна: від 165 доларів.
4. Nokia G60 5G
Найкраще співвідношення ціни та якості
Плюси
- Великий дисплей.
- Пристойна основна камера.
- Солідний час автономної роботи.
- Три роки підтримки ОС.
Мінуси
- Посередні додаткові камери.
- Зарядка на 20 Вт.
Ціна: 315 доларів.
5. Xiaomi Redmi Note 12 5G
Найкращий універсал
Плюси
- Чудовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
- Вражаючий час автономної роботи.
- Пристойна продуктивність.
- Хороша селфі-камера.
Мінуси
- Інтуїтивно не зрозуміле програмне забезпечення.
- Посередні задні камери.
- Дешева збірка.
Раніше ми публікували рейтинг смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами та перелік найкращих телефонів Motorola у 2023 році.
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