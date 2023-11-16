ТОП 5 бюджетних смартфонів на кінець 2023 року

Смартфон не обов'язково повинен бути одним з найдорожчих продуктів, які ви купуєте. Фото: freepik

Сучасні висококласні флагманські моделі телефонів сьогодні коштують дорожче, ніж будь-коли. Але можна заплатити приблизно 300 доларів й менше, та отримати чудовий смартфон, який пропонує все, що потрібно більшості людей для повсякденного використання.

Рейтинг склали експерти Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy A14

Найкращий з кращих

Фото: trustedreviews.com

Плюси

Витончений дизайн у стилі S23.

Тривалий час автономної роботи.

Зручне програмне забезпечення.

Висока продуктивність.

Мінуси

Повільна зарядка.

Змішані камери.

Ціна: 150 доларів.

2. Motorola Moto G84 5G

Найкращий дисплей

Фото: root-nation.com

Плюси

Чудовий OLED-дисплей 120 Гц.

Висока продуктивність.

Цілий день без підзарядки.

Пристойна зарядка 30 Вт.

Мінуси

Лише одне оновлення версії Android.

Середні камери.

Задня кришка — магніт для бруду.

Ціна: від 275 доларів.

3. Motorola Moto G23

Найкращий дизайн

Фото: phonearena.com

Плюси

Елегантний дизайн та висока якість збірки.

Великий обсяг пам'яті.

Стереодинаміки.

Великий акумулятор, що швидко заряджається.

Мінуси

Трохи вицвілий екран.

Сумнівна ширококутна камера.

Нестабільна тактильна чутливість.

Ціна: від 165 доларів.

4. Nokia G60 5G

Найкраще співвідношення ціни та якості

Фото: stuff.tv

Плюси

Великий дисплей.

Пристойна основна камера.

Солідний час автономної роботи.

Три роки підтримки ОС.

Мінуси

Посередні додаткові камери.

Зарядка на 20 Вт.

Ціна: 315 доларів.

5. Xiaomi Redmi Note 12 5G

Найкращий універсал

Фото: dignited.com

Плюси

Чудовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

Вражаючий час автономної роботи.

Пристойна продуктивність.

Хороша селфі-камера.

Мінуси

Інтуїтивно не зрозуміле програмне забезпечення.

Посередні задні камери.

Дешева збірка.

Раніше ми публікували рейтинг смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами та перелік найкращих телефонів Motorola у 2023 році.