ТОП 5 бюджетных смартфонов на конец 2023 года
Современные высококлассные флагманские модели телефонов сегодня стоят дороже, чем когда-либо. Но можно заплатить примерно 300 долларов и меньше и получить отличный смартфон, который предлагает все, что нужно большинству людей для повседневного использования.
Рейтинг составили эксперты Tech Advisor.
1. Samsung Galaxy A14
Лучший из лучших
Плюсы
- Изящный дизайн в стиле S23.
- Долгое время автономной работы.
- Удобное ПО.
- Высокая производительность.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Смешанные камеры.
Цена: 150 долларов.
2. Motorola Moto G84 5G
Лучший дисплей
Плюсы
- Прекрасный OLED-дисплей 120 Гц.
- Высокая производительность.
- Весь день без подзарядки.
- Приличная зарядка 30 Вт.
Минусы
- Только одно обновление версии Android.
- Средние камеры.
- Задняя крышка — магнит для грязи.
Цена: от 275 долларов.
3. Motorola Moto G23
Лучший дизайн
Плюсы
- Элегантный дизайн и высокое качество сборки.
- Большой объем памяти.
- Стереодинамики.
- Большой быстро заряжаемый аккумулятор.
Минусы
- Немного выцветший экран.
- Сомнительная широкоугольная камера.
- Нестабильная тактильная чувствительность.
Цена: от 165 долларов.
4. Nokia G60 5G
Лучшее соотношение цены и качества
Плюсы
- Большой дисплей.
- Приличная основная камера.
- Приличное время автономной работы.
- Три года поддержки ОС.
Минусы
- Посредственные дополнительные камеры.
- Зарядка 20 Вт.
Цена: 315 долларов.
5. Xiaomi Redmi Note 12 5G
Лучший универсал
Плюсы
- Прекрасный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Впечатляющее время автономной работы.
- Приличная производительность.
- Хорошая селфи-камера.
Минусы
- Интуитивно непонятное программное обеспечение.
- Посредственные задние камеры.
- Дешевая сборка.
Ранее мы публиковали рейтинг смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами и список лучших телефонов Motorola в 2023 году.
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