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ТОП 5 бюджетных смартфонов на конец 2023 года

16 ноября 2023 19:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 бюджетных смартфонов на конец 2023 года
Смартфон не обязательно должен быть одним из самых дорогих продуктов, которые вы приобретаете. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Современные высококлассные флагманские модели телефонов сегодня стоят дороже, чем когда-либо. Но можно заплатить примерно 300 долларов и меньше и получить отличный смартфон, который предлагает все, что нужно большинству людей для повседневного использования.

Рейтинг составили эксперты Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy A14

Лучший из лучших

Фото: trustedreviews.com

Плюсы

  • Изящный дизайн в стиле S23.
  • Долгое время автономной работы.
  • Удобное ПО.
  • Высокая производительность.

Минусы

  • Медленная зарядка.
  • Смешанные камеры.

Цена: 150 долларов.

2. Motorola Moto G84 5G

Лучший дисплей

Фото: root-nation.com

Плюсы

  • Прекрасный OLED-дисплей 120 Гц.
  • Высокая производительность.
  • Весь день без подзарядки.
  • Приличная зарядка 30 Вт.

Минусы

  • Только одно обновление версии Android.
  • Средние камеры.
  • Задняя крышка — магнит для грязи.

Цена: от 275 долларов.

3. Motorola Moto G23

Лучший дизайн

Фото: phonearena.com

Плюсы

  • Элегантный дизайн и высокое качество сборки.
  • Большой объем памяти.
  • Стереодинамики.
  • Большой быстро заряжаемый аккумулятор.

Минусы

  • Немного выцветший экран.
  • Сомнительная широкоугольная камера.
  • Нестабильная тактильная чувствительность.

Цена: от 165 долларов.

4. Nokia G60 5G

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: stuff.tv

Плюсы

  • Большой дисплей.
  • Приличная основная камера.
  • Приличное время автономной работы.
  • Три года поддержки ОС.

Минусы

  • Посредственные дополнительные камеры.
  • Зарядка 20 Вт.

Цена: 315 долларов.

5. Xiaomi Redmi Note 12 5G

Лучший универсал

Фото: dignited.com

Плюсы

  • Прекрасный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  • Впечатляющее время автономной работы.
  • Приличная производительность.
  • Хорошая селфи-камера.

Минусы

  • Интуитивно непонятное программное обеспечение.
  • Посредственные задние камеры.
  • Дешевая сборка.

Ранее мы публиковали рейтинг смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами и список лучших телефонов Motorola в 2023 году.

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