ТОП 5 бюджетных смартфонов на конец 2023 года

Смартфон не обязательно должен быть одним из самых дорогих продуктов, которые вы приобретаете. Фото: freepik

Современные высококлассные флагманские модели телефонов сегодня стоят дороже, чем когда-либо. Но можно заплатить примерно 300 долларов и меньше и получить отличный смартфон, который предлагает все, что нужно большинству людей для повседневного использования.

Рейтинг составили эксперты Tech Advisor.

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1. Samsung Galaxy A14

Лучший из лучших

Фото: trustedreviews.com

Плюсы

Изящный дизайн в стиле S23.

Долгое время автономной работы.

Удобное ПО.

Высокая производительность.

Минусы

Медленная зарядка.

Смешанные камеры.

Цена: 150 долларов.

2. Motorola Moto G84 5G

Лучший дисплей

Фото: root-nation.com

Плюсы

Прекрасный OLED-дисплей 120 Гц.

Высокая производительность.

Весь день без подзарядки.

Приличная зарядка 30 Вт.

Минусы

Только одно обновление версии Android.

Средние камеры.

Задняя крышка — магнит для грязи.

Цена: от 275 долларов.

3. Motorola Moto G23

Лучший дизайн

Фото: phonearena.com

Плюсы

Элегантный дизайн и высокое качество сборки.

Большой объем памяти.

Стереодинамики.

Большой быстро заряжаемый аккумулятор.

Минусы

Немного выцветший экран.

Сомнительная широкоугольная камера.

Нестабильная тактильная чувствительность.

Цена: от 165 долларов.

4. Nokia G60 5G

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: stuff.tv

Плюсы

Большой дисплей.

Приличная основная камера.

Приличное время автономной работы.

Три года поддержки ОС.

Минусы

Посредственные дополнительные камеры.

Зарядка 20 Вт.

Цена: 315 долларов.

5. Xiaomi Redmi Note 12 5G

Лучший универсал

Фото: dignited.com

Плюсы

Прекрасный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Впечатляющее время автономной работы.

Приличная производительность.

Хорошая селфи-камера.

Минусы

Интуитивно непонятное программное обеспечение.

Посредственные задние камеры.

Дешевая сборка.

Ранее мы публиковали рейтинг смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами и список лучших телефонов Motorola в 2023 году.