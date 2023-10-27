ТОП-5 смартфонів з найбільш витривалими акумуляторами у 2023 році
Ніщо так не дратує в продуктивних смартфонах, як необхідність постійної підзарядки, адже за показником витривалості просунуті гаджети поступаються базовим моделям, не кажучи вже про традиційні кнопкові телефони. Але виробники працюють над цим, та вже досягли певних успіхів.
Рейтинг телефонів за найбільшим часом автономної роботи склали експерти Tech Advisor.
1. Sony Xperia 10 IV
Найкращий з кращих
Час автономної роботи за результатами тесту акумулятора: 24:52 години.
Місткість акумулятора: 5000 мАг.
Плюси
- Практичний легкий дизайн.
- Чіткий OLED-екран.
Мінуси
- Частота оновлення екрана лише 60 Гц.
- Плямиста камера.
- Повільна зарядка.
Ціна 324 долари.
2. Oppo A78 5G
Чудовий бюджетний варіант
Час автономної роботи за результатами тесту акумулятора: 21:08 година.
Місткість акумулятора: 5000 мАг.
Плюси
- Гарна продуктивність за свої гроші.
- Дисплей з частотою 90 Гц
Мінуси
- Посередні камери.
- Багато роздутих програм.
- Дешева збірка.
Ціна 266 доларів.
3. Realme 9 Pro
Гарний дизайн
Час автономної роботи за результатами тесту акумулятора: 18:30 годин.
Місткість акумулятора: 5 000 мАг.
Плюси
- Плавне, просте програмне забезпечення.
- Частота оновлення 120 Гц.
Мінуси
- Посередня камера.
- Немає IP-вологозахисту.
- Середня продуктивність.
- РК-панель.
Ціна від 338 доларів.
4. Asus Zenfone 10
Найкращий компактний телефон
Час автономної роботи за результатами тесту акумулятора: 17:36 годин.
Місткість акумулятора: 4 300 мАг.
Плюси
- Виразний, компактний дизайн.
- Сильні технічні характеристики.
- Роз'єм для навушників.
Мінуси
- Камера лише середнього рівня.
- Обіцяно лише два оновлення Android.
Ціна 844 долари.
5. Apple iPhone 14 Plus
Найкращий iPhone за часом автономної роботи
Час автономної роботи, заявлений виробником: до 20 годин.
Заявлена виробником місткість акумулятора: 4323 мАг.
Плюси
- Першокласна продуктивність.
- Відмінні камери.
- Відносно легкий.
Мінуси
- Занадто дорогий.
- Дисплей з частотою 60 Гц.
- Повільна зарядка.
Ціна від 1153 долари.
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