ТОП 5 найкращих антивірусних додатків для Android
Антивіруси особливо важливі для телефонів та планшетів Android. Мобільні браузери та Google Play Store мають вбудований захист від шкідливих програм та інших вірусів, але час від часу зловмисники все ж прослизають крізь щілини.
Добірку найкращих антивірусних програм для Android склали експерти Tech Advisor.
1. Bitdefender Mobile Security & Antivirus
Плюси
- Відмінний захист від шкідливих програм.
- Багато корисних додаткових функцій.
Мінуси
- VPN обмежена до 200 МБ/день.
- Безплатна версія включає лише антивірус.
Існує дві версії Bitdefender для Android — повністю безплатна Bitdefender Antivirus, та платна — Mobile Security.
Згідно з останнім звітом AV-Test, Bitdefender спіймав 100% вірусів, без впливу на продуктивність телефону та час роботи батареї.
Ціни на Bitdefender
- Mobile Security — 14,99 долара на рік.
- Total Security, яка дозволяє встановити програму на п'ять пристроїв, включаючи ПК, ноутбуки, комп'ютери Mac, iPhone, iPad і смартфони та планшети Android, — 44,99 долара за перший рік, далі — 89,99 долара на рік.
2. Norton Mobile Security
Плюси
- Першокласний захист.
- Попереджає про небезпечні програми перед встановленням.
Мінуси
- Немає безплатної версії
Програма отримала найвищі оцінки в останньому звіті AV-Test, блокуючи 100% загроз, не впливаючи на продуктивність та час роботи від акумулятора.
Ціни на Norton Mobile Security
- Підписка на один пристрій — 14,99 долара за перший рік.
- Norton 360 Deluxe, яка захищає п'ять пристроїв, — 119,99 долара на рік, зі знижкою до 49,99 долара на перший рік.
3. Avast One Essential
Плюси
- Гарна безплатна версія.
- 5 ГБ VPN на тиждень.
Мінуси
- Постійно та набридливо нагадує про перехід на преміумверсію.
Ціна Avast One Essential
- Пакет Premium — 50 доларів за перший рік, далі — 99.99 доларів для будь-яких п'яти пристроїв.
4. McAfee Security
Плюси
- Гарний захист особистих даних.
- Відмінний захист від шкідливих програм.
Мінуси
- Немає безплатної версії.
- Відсутні деякі очікувані функції.
Додаток заблокував 100% зразків шкідливого програмного забезпечення в останньому звіті AV-Test. Хоча одну легітимну програму з майже 1500 протестованих він також не пропустив.
Ціна McAfee Security
Total Protection Premium — 49,99 долара за перший рік. Охоплює необмежену кількість пристроїв.
5. Avira Free Security
Плюси
- Безплатна.
- Насичена функціями.
- Гарний захист від шкідливих програм.
Мінуси
- Не блокує 100% шкідливих програм.
В останньому звіті AV-Test безплатна Avira заблокувала 99,8% з 3300+ використаних зразків, але при цьому виявила 100% поширеного шкідливого програмного забезпечення для Android.
Ціни на пакети Avira Security
- Security Pro — 11,99 долара на рік.
- Avira Prime Mobile — 25,99 долара на рік.
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