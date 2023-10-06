ТОП 5 найкращих антивірусних додатків для Android

Безплатні антивіруси для Android не включають всіх функцій, які ви можете отримати за передплатою. Фото: techadvisor

Антивіруси особливо важливі для телефонів та планшетів Android. Мобільні браузери та Google Play Store мають вбудований захист від шкідливих програм та інших вірусів, але час від часу зловмисники все ж прослизають крізь щілини.

Добірку найкращих антивірусних програм для Android склали експерти Tech Advisor.

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1. Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Плюси

Відмінний захист від шкідливих програм.

Багато корисних додаткових функцій.

Мінуси

VPN обмежена до 200 МБ/день.

Безплатна версія включає лише антивірус.

Існує дві версії Bitdefender для Android — повністю безплатна Bitdefender Antivirus, та платна — Mobile Security.

Згідно з останнім звітом AV-Test, Bitdefender спіймав 100% вірусів, без впливу на продуктивність телефону та час роботи батареї.

Ціни на Bitdefender

Mobile Security — 14,99 долара на рік.

Total Security, яка дозволяє встановити програму на п'ять пристроїв, включаючи ПК, ноутбуки, комп'ютери Mac, iPhone, iPad і смартфони та планшети Android, — 44,99 долара за перший рік, далі — 89,99 долара на рік.

2. Norton Mobile Security

Плюси

Першокласний захист.

Попереджає про небезпечні програми перед встановленням.

Мінуси

Немає безплатної версії

Програма отримала найвищі оцінки в останньому звіті AV-Test, блокуючи 100% загроз, не впливаючи на продуктивність та час роботи від акумулятора.

Ціни на Norton Mobile Security

Підписка на один пристрій — 14,99 долара за перший рік.

Norton 360 Deluxe, яка захищає п'ять пристроїв, — 119,99 долара на рік, зі знижкою до 49,99 долара на перший рік.

3. Avast One Essential

Плюси

Гарна безплатна версія.

5 ГБ VPN на тиждень.

Мінуси

Постійно та набридливо нагадує про перехід на преміумверсію.

Ціна Avast One Essential

Пакет Premium — 50 доларів за перший рік, далі — 99.99 доларів для будь-яких п'яти пристроїв.

4. McAfee Security

Плюси

Гарний захист особистих даних.

Відмінний захист від шкідливих програм.

Мінуси

Немає безплатної версії.

Відсутні деякі очікувані функції.

Додаток заблокував 100% зразків шкідливого програмного забезпечення в останньому звіті AV-Test. Хоча одну легітимну програму з майже 1500 протестованих він також не пропустив.

Ціна McAfee Security

Total Protection Premium — 49,99 долара за перший рік. Охоплює необмежену кількість пристроїв.

5. Avira Free Security

Плюси

Безплатна.

Насичена функціями.

Гарний захист від шкідливих програм.

Мінуси

Не блокує 100% шкідливих програм.

В останньому звіті AV-Test безплатна Avira заблокувала 99,8% з 3300+ використаних зразків, але при цьому виявила 100% поширеного шкідливого програмного забезпечення для Android.

Ціни на пакети Avira Security

Security Pro — 11,99 долара на рік.

Avira Prime Mobile — 25,99 долара на рік.

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