ТОП 5 лучших антивирусных приложений для Android
Антивирусы особенно важны для телефонов и планшетов Android. Мобильные браузеры и Google Play Store имеют встроенную защиту от вредоносных программ и других вирусов, но иногда злоумышленники все же проскальзывают сквозь щели.
Подборку лучших антивирусных приложений для Android составили эксперты Tech Advisor.
1. Bitdefender Mobile Security & Antivirus
Плюсы
- Отличная защита от вредоносных программ.
- Много полезных дополнительных функций.
Минусы
- VPN ограничена до 200 МБ/день.
- Бесплатная версия включает только антивирус.
Существует две версии Bitdefender для Android – полностью бесплатная Bitdefender Antivirus и платная — Mobile Security.
Согласно последнему отчету AV-Test, Bitdefender поймал 100% вирусов без влияния на производительность телефона и время работы батареи.
Цены на Bitdefender
- Mobile Security — 14,99 доллара в год.
- Total Security, позволяющая установить программу на пять устройств, включая ПК, ноутбуки, компьютеры Mac, iPhone, iPad и смартфоны и планшеты Android, — 44,99 доллара за первый год, далее — 89,99 доллара в год.
2. Norton Mobile Security
Плюсы
- Первоклассная защита.
- Предупреждает об опасных программах перед установкой.
Минусы
- Нет бесплатной версии
Программа получила самые высокие оценки в последнем отчете AV-Test, блокируя 100% угрозы, не влияя на производительность и время работы от аккумулятора.
Цены на Norton Mobile Security
- Подписка на одно устройство — 14,99 доллара за первый год.
- Norton 360 Deluxe, защищающая пять устройств, — 119,99 доллара в год, со скидкой до 49,99 доллара в первый год.
3. Avast One Essential
Плюсы
- Хорошая бесплатная версия.
- 5 ГБ VPN в неделю.
Минусы
- Постоянно и надоедливо напоминает о переходе на премиум-версию.
Цена Avast One Essential
- Пакет Premium — 50 долларов за первый год, далее — 99.99 долларов для любых пяти устройств.
4. McAfee Security
Плюсы
- Хорошая защита персональных данных.
- Отличная защита от вредоносных программ.
Минусы
- Нет бесплатной версии.
- Отсутствуют некоторые ожидаемые функции.
Приложение заблокировало 100% образцов вредоносного программного обеспечения в последнем отчете AV-Test. Хотя одну легитимную программу из почти 1500 протестующих он тоже не пропустил.
Цена McAfee Security
Total Protection Premium — 49,99 доллара за первый год. Охватывает неограниченное количество устройств.
5. Avira Free Security
Плюсы
- Бесплатно.
- Насыщенная функциями.
- Хорошая защита от вредоносных программ.
Минусы
- Не блокирует 100% вредоносных программ.
В последнем отчете AV-Test бесплатная Avira заблокировала 99,8% из 3300+ использованных образцов, но обнаружила 100% распространенного вредоносного программного обеспечения для Android.
Цены на пакеты Avira Security
- Security Pro — 11,99 доллара в год.
- Avira Prime Mobile — 25,99 доллара в год.
Раньше мы писали о главных признаках того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы. Также сообщалось, как узнать, что ваш телефон прослушивается.