ТОП 5 лучших антивирусных приложений для Android

Бесплатные антивирусы для Android не включают все функции, которые вы можете получить по подписке. Фото: techadvisor

Антивирусы особенно важны для телефонов и планшетов Android. Мобильные браузеры и Google Play Store имеют встроенную защиту от вредоносных программ и других вирусов, но иногда злоумышленники все же проскальзывают сквозь щели.

Подборку лучших антивирусных приложений для Android составили эксперты Tech Advisor.

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1. Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Плюсы

Отличная защита от вредоносных программ.

Много полезных дополнительных функций.

Минусы

VPN ограничена до 200 МБ/день.

Бесплатная версия включает только антивирус.

Существует две версии Bitdefender для Android – полностью бесплатная Bitdefender Antivirus и платная — Mobile Security.

Согласно последнему отчету AV-Test, Bitdefender поймал 100% вирусов без влияния на производительность телефона и время работы батареи.

Цены на Bitdefender

Mobile Security — 14,99 доллара в год.

Total Security, позволяющая установить программу на пять устройств, включая ПК, ноутбуки, компьютеры Mac, iPhone, iPad и смартфоны и планшеты Android, — 44,99 доллара за первый год, далее — 89,99 доллара в год.

2. Norton Mobile Security

Плюсы

Первоклассная защита.

Предупреждает об опасных программах перед установкой.

Минусы

Нет бесплатной версии

Программа получила самые высокие оценки в последнем отчете AV-Test, блокируя 100% угрозы, не влияя на производительность и время работы от аккумулятора.

Цены на Norton Mobile Security

Подписка на одно устройство — 14,99 доллара за первый год.

Norton 360 Deluxe, защищающая пять устройств, — 119,99 доллара в год, со скидкой до 49,99 доллара в первый год.

3. Avast One Essential

Плюсы

Хорошая бесплатная версия.

5 ГБ VPN в неделю.

Минусы

Постоянно и надоедливо напоминает о переходе на премиум-версию.

Цена Avast One Essential

Пакет Premium — 50 долларов за первый год, далее — 99.99 долларов для любых пяти устройств.

4. McAfee Security

Плюсы

Хорошая защита персональных данных.

Отличная защита от вредоносных программ.

Минусы

Нет бесплатной версии.

Отсутствуют некоторые ожидаемые функции.

Приложение заблокировало 100% образцов вредоносного программного обеспечения в последнем отчете AV-Test. Хотя одну легитимную программу из почти 1500 протестующих он тоже не пропустил.

Цена McAfee Security

Total Protection Premium — 49,99 доллара за первый год. Охватывает неограниченное количество устройств.

5. Avira Free Security

Плюсы

Бесплатно.

Насыщенная функциями.

Хорошая защита от вредоносных программ.

Минусы

Не блокирует 100% вредоносных программ.

В последнем отчете AV-Test бесплатная Avira заблокировала 99,8% из 3300+ использованных образцов, но обнаружила 100% распространенного вредоносного программного обеспечения для Android.

Цены на пакеты Avira Security

Security Pro — 11,99 доллара в год.

Avira Prime Mobile — 25,99 доллара в год.

Раньше мы писали о главных признаках того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы. Также сообщалось, как узнать, что ваш телефон прослушивается.