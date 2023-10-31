Компактные смартфоны в 2023 году: ТОП 5

ТОП 5 лучших компактных смартфонов в 2023 году
В 2014 году 4,7-дюймовый экран iPhone 6 считался огромным. Но с ростом спроса на большие экраны, маленьким телефоном считается устройство размером до 6 дюймов, которое идеально помещается и в ладони, и в кармане.
Рейтинг самых лучших компактных смартфонов составили эксперты Tech Advisor.
1. Google Pixel 7a
Лучший из лучших маленьких телефонов
Плюсы
- Феноменальная камера по такой цене.
- Отличное программное обеспечение Google.
- Высокая производительность.
- Водонепроницаемый.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Беспроводная зарядка ненадежна.
- Не так быстр, как Pixel 7.
- Дисплей всего 90 Гц.
Цена 374 долларов.
2. iPhone 15 Pro
Лучший маленький iPhone
Плюсы
- Отличные камеры.
- Прекрасный дисплей 120 Гц.
- Высочайшая производительность.
- Порт USB-C.
Минусы
- Среднее время автономной работы.
- Медленная зарядка.
- Дорогой.
Цена 1000 долларов.
3. Asus Zenfone 10
Лучшие характеристики и время автономной работы
Плюсы
- Высокая производительность.
- Разъем для наушников.
Минусы
- Камера не самого высокого уровня.
- Только два года обновления Android.
- 30 Вт медленная зарядка.
Цена: от 765 долларов.
4. Motorola Razr 40 Ultra
Лучший маленький складной телефон
Плюсы
- Отличный внешний дисплей.
- Изящный дизайн.
- Долгое время автономной работы.
- Рейтинг IP52.
Минусы
- Чипсет из середины 2022 года.
- Не самые лучшие камеры.
- Некоторые ошибки внешнего экрана.
Цена 994 долларов.
5. Samsung Galaxy Z Flip 5
Лучший маленький телефон Samsung
Плюсы
- Премиальное качество сборки.
- Отличная производительность.
- Разумные программные функции.
Минусы
- Среднее время автономной работы.
- Медленная зарядка.
- Не совсем флагманские камеры.
Цена: от 1000 долларов.
Ранее мы публиковали ТОП-5 лучших складных смартфонов и телефонов с двумя SIM-картами в 2023 году.
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