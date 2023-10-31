Компактные смартфоны в 2023 году: ТОП 5

В маленьких телефонах время автономной работы иногда страдает, но все равно это отличные устройства премиумкласса. Фото: Unsplash

В 2014 году 4,7-дюймовый экран iPhone 6 считался огромным. Но с ростом спроса на большие экраны, маленьким телефоном считается устройство размером до 6 дюймов, которое идеально помещается и в ладони, и в кармане.

Рейтинг самых лучших компактных смартфонов составили эксперты Tech Advisor.

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1. Google Pixel 7a

Лучший из лучших маленьких телефонов

Фото: mobilesyrup.com

Плюсы

Феноменальная камера по такой цене.

Отличное программное обеспечение Google.

Высокая производительность.

Водонепроницаемый.

Минусы

Медленная зарядка.

Беспроводная зарядка ненадежна.

Не так быстр, как Pixel 7.

Дисплей всего 90 Гц.

Цена 374 долларов.

2. iPhone 15 Pro

Лучший маленький iPhone

Фото: itc.ua

Плюсы

Отличные камеры.

Прекрасный дисплей 120 Гц.

Высочайшая производительность.

Порт USB-C.

Минусы

Среднее время автономной работы.

Медленная зарядка.

Дорогой.

Цена 1000 долларов.

3. Asus Zenfone 10

Лучшие характеристики и время автономной работы

Фото: notebookcheck.net

Плюсы

Высокая производительность.

Разъем для наушников.

Минусы

Камера не самого высокого уровня.

Только два года обновления Android.

30 Вт медленная зарядка.

Цена: от 765 долларов.

4. Motorola Razr 40 Ultra

Лучший маленький складной телефон

Фото: thebit.nz

Плюсы

Отличный внешний дисплей.

Изящный дизайн.

Долгое время автономной работы.

Рейтинг IP52.

Минусы

Чипсет из середины 2022 года.

Не самые лучшие камеры.

Некоторые ошибки внешнего экрана.

Цена 994 долларов.

5. Samsung Galaxy Z Flip 5

Лучший маленький телефон Samsung

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Премиальное качество сборки.

Отличная производительность.

Разумные программные функции.

Минусы

Среднее время автономной работы.

Медленная зарядка.

Не совсем флагманские камеры.

Цена: от 1000 долларов.

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