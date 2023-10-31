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ТОП 5 лучших компактных смартфонов в 2023 году

31 октября 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Компактные смартфоны в 2023 году: ТОП 5
В маленьких телефонах время автономной работы иногда страдает, но все равно это отличные устройства премиумкласса. Фото: Unsplash
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В 2014 году 4,7-дюймовый экран iPhone 6 считался огромным. Но с ростом спроса на большие экраны, маленьким телефоном считается устройство размером до 6 дюймов, которое идеально помещается и в ладони, и в кармане.

Рейтинг самых лучших компактных смартфонов составили эксперты Tech Advisor.

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1. Google Pixel 7a

Лучший из лучших маленьких телефонов

Фото: mobilesyrup.com

Плюсы

  • Феноменальная камера по такой цене.
  • Отличное программное обеспечение Google.
  • Высокая производительность.
  • Водонепроницаемый.

Минусы

  • Медленная зарядка.
  • Беспроводная зарядка ненадежна.
  • Не так быстр, как Pixel 7.
  • Дисплей всего 90 Гц.

Цена 374 долларов.

2. iPhone 15 Pro

Лучший маленький iPhone

Фото: itc.ua

Плюсы

  • Отличные камеры.
  • Прекрасный дисплей 120 Гц.
  • Высочайшая производительность.
  • Порт USB-C.

Минусы

  • Среднее время автономной работы.
  • Медленная зарядка.
  • Дорогой.

Цена 1000 долларов.

3. Asus Zenfone 10

Лучшие характеристики и время автономной работы

Фото: notebookcheck.net

Плюсы

  • Высокая производительность.
  • Разъем для наушников.

Минусы

  • Камера не самого высокого уровня.
  • Только два года обновления Android.
  • 30 Вт медленная зарядка.

Цена: от 765 долларов.

4. Motorola Razr 40 Ultra

Лучший маленький складной телефон

Фото: thebit.nz

Плюсы

  • Отличный внешний дисплей.
  • Изящный дизайн.
  • Долгое время автономной работы.
  • Рейтинг IP52.

Минусы

  • Чипсет из середины 2022 года.
  • Не самые лучшие камеры.
  • Некоторые ошибки внешнего экрана.

Цена 994 долларов.

5. Samsung Galaxy Z Flip 5

Лучший маленький телефон Samsung

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Премиальное качество сборки.
  • Отличная производительность.
  • Разумные программные функции.

Минусы

  • Среднее время автономной работы.
  • Медленная зарядка.
  • Не совсем флагманские камеры.

Цена: от 1000 долларов.

Ранее мы публиковали ТОП-5 лучших складных смартфонов и телефонов с двумя SIM-картами в 2023 году.

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