ТОП 5 найкращих смартфонів з двома SIM-картами у 2023 році

Дві SIM-карти смартфона відокремлюють особистий та професійний простори. Фото: gajeota.com

Наявність двох SIM-карт у смартфони дозволяє мати окремі особистий та робочий номери на одному пристрої. Також це допомагає економити на дзвінках на номери інших операторів зв'язку.

Експерти Tech Advisor склали рейтинг кращих телефонів з двома сімками за окремими категоріями та вказали плюси та мінуси кожної моделі.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: zdnet.com

Плюси

Надзвичайно швидкий.

Дуже гарні задні камери.

Відмінний час автономної роботи.

Гарний преміумоб'єкт

Мінуси

Громіздкий.

Дорогий.

Повільніше заряджається, ніж ключові конкуренти.

Погана селфі-камера.

Ціна від 1195 доларів.

2. OnePlus 11

Чудова доступна за ціною альтернатива

Фото: engadget.com

Плюси

Швидка робота.

Конкурентоспроможна ціна.

Потужні камери.

П'ять років підтримки програмного забезпечення.

Мінуси

Немає бездротової зарядки.

Не повністю водонепроникний.

Ціна залежно від комплектації від 699 до 799 доларів.

3. Samsung Galaxy A14

Найкращий бюджетний смартфон з двома SIM-картами

Фото: trustedreviews.com

Плюси

Витончений дизайн у стилі S23.

Тривалий час автономної роботи.

Надійне програмне забезпечення.

Мінуси

Екран лише 60 Гц.

Повільна зарядка 15 Вт.

Продуктивність камери досить неоднозначна.

Ціна від 135 доларів.

4. OnePlus Nord 3

Найкращий смартфон середнього класу з двома SIM-картами

Фото: techadvisor.com

Плюси

Доступна ціна.

Відмінна продуктивність.

Вражаюча основна камера.

Мінуси

Немає телеоб'єктива.

Посередній час автономної роботи.

Ціна залежно від комплектації від 522 до 575 доларів.

5. Asus Zenfone 10

Найкращим компактний смартфон з двома SIM-картами

Фото: gsmarena.com

Плюси

Виразний, компактний дизайн.

Фантастичний час автономної роботи.

Потужні технічні характеристики.

Мінуси

Обіцяно лише два оновлення Android.

Камера не найвищого рівня.

Повільна зарядка 30 Вт.

Ціна 837 доларів.

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