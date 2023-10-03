ТОП 5 найкращих смартфонів з двома SIM-картами у 2023 році
Наявність двох SIM-карт у смартфони дозволяє мати окремі особистий та робочий номери на одному пристрої. Також це допомагає економити на дзвінках на номери інших операторів зв'язку.
Експерти Tech Advisor склали рейтинг кращих телефонів з двома сімками за окремими категоріями та вказали плюси та мінуси кожної моделі.
1. Samsung Galaxy S23 Ultra
Найкращий з кращих
Плюси
- Надзвичайно швидкий.
- Дуже гарні задні камери.
- Відмінний час автономної роботи.
- Гарний преміумоб'єкт
Мінуси
- Громіздкий.
- Дорогий.
- Повільніше заряджається, ніж ключові конкуренти.
- Погана селфі-камера.
Ціна від 1195 доларів.
2. OnePlus 11
Чудова доступна за ціною альтернатива
Плюси
- Швидка робота.
- Конкурентоспроможна ціна.
- Потужні камери.
- П'ять років підтримки програмного забезпечення.
Мінуси
- Немає бездротової зарядки.
- Не повністю водонепроникний.
Ціна залежно від комплектації від 699 до 799 доларів.
3. Samsung Galaxy A14
Найкращий бюджетний смартфон з двома SIM-картами
Плюси
- Витончений дизайн у стилі S23.
- Тривалий час автономної роботи.
- Надійне програмне забезпечення.
Мінуси
- Екран лише 60 Гц.
- Повільна зарядка 15 Вт.
- Продуктивність камери досить неоднозначна.
Ціна від 135 доларів.
4. OnePlus Nord 3
Найкращий смартфон середнього класу з двома SIM-картами
Плюси
- Доступна ціна.
- Відмінна продуктивність.
- Вражаюча основна камера.
Мінуси
- Немає телеоб'єктива.
- Посередній час автономної роботи.
Ціна залежно від комплектації від 522 до 575 доларів.
5. Asus Zenfone 10
Найкращим компактний смартфон з двома SIM-картами
Плюси
- Виразний, компактний дизайн.
- Фантастичний час автономної роботи.
- Потужні технічні характеристики.
Мінуси
Обіцяно лише два оновлення Android.
Камера не найвищого рівня.
Повільна зарядка 30 Вт.
Ціна 837 доларів.
Раніше ми писали про ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році. Також представляли ТОП 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі у серпні 2023 року.