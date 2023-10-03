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ТОП 5 найкращих смартфонів з двома SIM-картами у 2023 році

3 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 найкращих смартфонів з двома SIM-картами у 2023 році
Дві SIM-карти смартфона відокремлюють особистий та професійний простори. Фото: gajeota.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Наявність двох SIM-карт у смартфони дозволяє мати окремі особистий та робочий номери на одному пристрої. Також це допомагає економити на дзвінках на номери інших операторів зв'язку.

Експерти Tech Advisor склали рейтинг кращих телефонів з двома сімками за окремими категоріями та вказали плюси та мінуси кожної моделі.

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1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Найкращий з кращих

Фото: zdnet.com

Плюси

  • Надзвичайно швидкий.
  • Дуже гарні задні камери.
  • Відмінний час автономної роботи.
  • Гарний преміумоб'єкт

Мінуси

  • Громіздкий.
  • Дорогий.
  • Повільніше заряджається, ніж ключові конкуренти.
  • Погана селфі-камера.

Ціна від 1195 доларів.

2. OnePlus 11

Чудова доступна за ціною альтернатива

Фото: engadget.com

Плюси

  • Швидка робота.
  • Конкурентоспроможна ціна.
  • Потужні камери.
  • П'ять років підтримки програмного забезпечення.

Мінуси

  • Немає бездротової зарядки.
  • Не повністю водонепроникний.

Ціна залежно від комплектації від 699 до 799 доларів.

3. Samsung Galaxy A14

Найкращий бюджетний смартфон з двома SIM-картами

Фото: trustedreviews.com

Плюси

  • Витончений дизайн у стилі S23.
  • Тривалий час автономної роботи.
  • Надійне програмне забезпечення.

Мінуси

  • Екран лише 60 Гц.
  • Повільна зарядка 15 Вт.
  • Продуктивність камери досить неоднозначна.

Ціна від 135 доларів.

4. OnePlus Nord 3

Найкращий смартфон середнього класу з двома SIM-картами

Фото: techadvisor.com

Плюси

  • Доступна ціна.
  • Відмінна продуктивність.
  • Вражаюча основна камера.

Мінуси

  • Немає телеоб'єктива.
  • Посередній час автономної роботи.

Ціна залежно від комплектації від 522 до 575 доларів.

5. Asus Zenfone 10

Найкращим компактний смартфон з двома SIM-картами

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Виразний, компактний дизайн.
  • Фантастичний час автономної роботи.
  • Потужні технічні характеристики.

Мінуси

Обіцяно лише два оновлення Android.
Камера не найвищого рівня.
Повільна зарядка 30 Вт.

Ціна 837 доларів.

Раніше ми писали про ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році. Також представляли ТОП 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі у серпні 2023 року.

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