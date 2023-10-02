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ТОП 5 найкращих складаних смартфонів у 2023 році

2 жовтня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 найкращих складаних смартфонів у 2023 році
Сьогодні складані смартфони вже стали звичним явищем. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Попри астрономічні ціни на складані смартфони, цим пристроям вдалося завоювати прихильність фанатів нових гаджетів. Наразі Motorola та Google змагаються в цьому сегменті з Samsung, але з появою складаного телефона від OnePlus, конкуренція має загостритися сильніше.

Сайт Android Police склав перелік найкращих складаних смартфонів та назвав плюси та мінуси кожної моделі.

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Moto Razr+ (2023)

Фото: gagadget.com

Ціна: від 900 доларів.

З 3,6-дюймовим дисплеєм на зовнішній стороні пристрою дуже просто керувати сповіщеннями, текстами, навігацією та багатьма іншими функціями. У розгорнутому вигляді відкривається 6,9-дюймовий дисплей.

Плюси

  • Великий передній дисплей.
  • Цілий день без підзарядки.

Мінуси

  • Камери не дуже хороші.
  • Деякі обмеження панелі на передньому екрані.
  • Оновлення Motorola надходять пізніше, ніж у Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: techadvisor.com

Ціна: від 1550 доларів.

Galaxy Z Fold 5 отримав новий шарнір та тонший дизайн, завдяки чому його набагато легше носити з собою. Оновлений процесор Snapdragon 8 Gen 2 може впоратися з будь-яким завданням, а батареї вистачить на більшу частину дня.

Плюси

  • Гарна автономність.
  • Тонкий корпус.
  • Чудовий складаний інтерфейс,

Мінуси

  • Дизайн виглядає дещо застарілим.
  • Немає відчутних покращень камери у порівнянні з Fold 4.
  • Зарядка лише на 25 Вт

Samsung Galaxy Z Flip 5

Ціна: від 900 доларів.

Фото: cnet.com

Телефон має нові екран, процесор та шарнір. Його можна підібрати в різних кольорах. Попри всі покращення, Samsung просить ту ж саму стартову ціну, що й за Z Flip 4.

Плюси

  • 3,4-дюймовий екран-обкладинка.
  • Оновлений процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Мінуси

  • Відсутність оновлення камер.

Google Pixel Fold

Фото: mobilesyrup.com

Ціна: від 1799 доларів.

Перший складаний телефон Google багато в чому перевершує моделі Samsung. Наприклад, перехід на ширший телефон означає, що передній екран набагато зручніший у повсякденному використанні, а внутрішній дисплей ідеально підходить для перегляду відео.

Плюси

  • Шарнір у вигляді книжки.
  • Відносно тонкий.
  • Найкраща камера на розкладному телефоні.

Мінуси

  • Якість внутрішнього екрана бажає кращого.
  • Дивні проблеми з програмним забезпеченням.
  • Змішаний час автономної роботи та теплові характеристики.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Фото: digitaltrends.com

Ціна: 1800 доларів.

Складаний планшет з найкращим співвідношенням ціни та якості. Цей телефон ідеально підходить для виконання роботи, не відкриваючи ноутбук.

Переваги

  • 7,6-дюймовий внутрішній OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
  • Оновлені камери порівняно з попереднім поколінням.
  • Підтримка стилуса S Pen.

Мінуси

  • Швидкість дротової зарядки 25 Вт.
  • Складається не так рівно, як останні моделі.
  • Все ще дуже дорогий.

Раніше ми повідомляли, що Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки. Також Tecno презентувала смартфон, який розтягується до розміру планшета.

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