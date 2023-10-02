ТОП 5 найкращих складаних смартфонів у 2023 році
Попри астрономічні ціни на складані смартфони, цим пристроям вдалося завоювати прихильність фанатів нових гаджетів. Наразі Motorola та Google змагаються в цьому сегменті з Samsung, але з появою складаного телефона від OnePlus, конкуренція має загостритися сильніше.
Сайт Android Police склав перелік найкращих складаних смартфонів та назвав плюси та мінуси кожної моделі.
Moto Razr+ (2023)
Ціна: від 900 доларів.
З 3,6-дюймовим дисплеєм на зовнішній стороні пристрою дуже просто керувати сповіщеннями, текстами, навігацією та багатьма іншими функціями. У розгорнутому вигляді відкривається 6,9-дюймовий дисплей.
Плюси
- Великий передній дисплей.
- Цілий день без підзарядки.
Мінуси
- Камери не дуже хороші.
- Деякі обмеження панелі на передньому екрані.
- Оновлення Motorola надходять пізніше, ніж у Samsung
Samsung Galaxy Z Fold 5
Ціна: від 1550 доларів.
Galaxy Z Fold 5 отримав новий шарнір та тонший дизайн, завдяки чому його набагато легше носити з собою. Оновлений процесор Snapdragon 8 Gen 2 може впоратися з будь-яким завданням, а батареї вистачить на більшу частину дня.
Плюси
- Гарна автономність.
- Тонкий корпус.
- Чудовий складаний інтерфейс,
Мінуси
- Дизайн виглядає дещо застарілим.
- Немає відчутних покращень камери у порівнянні з Fold 4.
- Зарядка лише на 25 Вт
Samsung Galaxy Z Flip 5
Ціна: від 900 доларів.
Телефон має нові екран, процесор та шарнір. Його можна підібрати в різних кольорах. Попри всі покращення, Samsung просить ту ж саму стартову ціну, що й за Z Flip 4.
Плюси
- 3,4-дюймовий екран-обкладинка.
- Оновлений процесор Snapdragon 8 Gen 2.
Мінуси
- Відсутність оновлення камер.
Google Pixel Fold
Ціна: від 1799 доларів.
Перший складаний телефон Google багато в чому перевершує моделі Samsung. Наприклад, перехід на ширший телефон означає, що передній екран набагато зручніший у повсякденному використанні, а внутрішній дисплей ідеально підходить для перегляду відео.
Плюси
- Шарнір у вигляді книжки.
- Відносно тонкий.
- Найкраща камера на розкладному телефоні.
Мінуси
- Якість внутрішнього екрана бажає кращого.
- Дивні проблеми з програмним забезпеченням.
- Змішаний час автономної роботи та теплові характеристики.
Samsung Galaxy Z Fold 4
Ціна: 1800 доларів.
Складаний планшет з найкращим співвідношенням ціни та якості. Цей телефон ідеально підходить для виконання роботи, не відкриваючи ноутбук.
Переваги
- 7,6-дюймовий внутрішній OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц.
- Оновлені камери порівняно з попереднім поколінням.
- Підтримка стилуса S Pen.
Мінуси
- Швидкість дротової зарядки 25 Вт.
- Складається не так рівно, як останні моделі.
- Все ще дуже дорогий.
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