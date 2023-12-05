ТОП-5 найкращих компактних смартфонів у 2023 році

Сучасні компактні смартфони пропонують продуктивність преміумкласу. Фото: cashify.in

Сьогодні висококласні смартфони з 5-6 дюймовими дисплеями вже стали стандартом. Багато користувачів віддають перевагу компактним телефонам, але не готові відмовлятися від можливостей та продуктивності топових пристроїв.

Рейтинг компактних смартфонів склав NotebookCheck.

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1. Samsung Galaxy S23

Фото: itc.ua

Смартфон оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED, який підтримує частоту оновлення до 120 Гц. S23 отримав швидкий процесор Snapdragon 8 Gen 2 з 8 ГБ оперативної пам'яті, доступні конфігурації 128 ГБ та 256 ГБ накопичувача.

2. Apple iPhone 13 mini

Фото: techradar.com

При діагоналі 5,4 дюйма продуктивність та можливості iPhone 13 mini не викликають сумнівів. Система дуже швидко реагує на введення завдяки гарному сенсорному екрану — яскравому з гарною читабельністю на вулиці.

3. Samsung Galaxy S22

Фото: notebookcheck

Найдешевша модель преміумкласу Samsung. Він має 6,1-дюймовий OLED-екран, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ накопичувача. Телефон отримав потужну камеру з основним сенсором на 50 МП, доповнений ультраширококутним об'єктивом та потрійним оптичним зумом. Акумулятор місткістю 3700 мАг забезпечує пристойний час автономної роботи пристрою.

4. Apple iPhone 14

Фото: gsmarena.com

Смартфон використовує 6,1-дюймову OLED-панель з частотою 60 Гц, яка займає 86% площі корпусу. Швидкий процесор Apple з 6 ГБ оперативної пам'яті забезпечує високу продуктивність системи, обсяг вбудованої пам'яті варіюється від 128 до 512 ГБ.

5. Xiaomi 13

Фото: gsmarena.com

Телефон пропонує 6,36-дюймовий OLED-дисплей LTPO з роздільною здатністю Full HD+ і частотою до 120 Гц. Співвідношення площі екрана та корпусу — 89%. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 з 8 ГБ оперативної пам'яті та з 256 ГБ накопичувача. Потрійна камера розроблена у співпраці з Leica.

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