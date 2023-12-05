ТОП-5 найкращих компактних смартфонів у 2023 році
Сьогодні висококласні смартфони з 5-6 дюймовими дисплеями вже стали стандартом. Багато користувачів віддають перевагу компактним телефонам, але не готові відмовлятися від можливостей та продуктивності топових пристроїв.
Рейтинг компактних смартфонів склав NotebookCheck.
1. Samsung Galaxy S23
Смартфон оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED, який підтримує частоту оновлення до 120 Гц. S23 отримав швидкий процесор Snapdragon 8 Gen 2 з 8 ГБ оперативної пам'яті, доступні конфігурації 128 ГБ та 256 ГБ накопичувача.
2. Apple iPhone 13 mini
При діагоналі 5,4 дюйма продуктивність та можливості iPhone 13 mini не викликають сумнівів. Система дуже швидко реагує на введення завдяки гарному сенсорному екрану — яскравому з гарною читабельністю на вулиці.
3. Samsung Galaxy S22
Найдешевша модель преміумкласу Samsung. Він має 6,1-дюймовий OLED-екран, 8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ накопичувача. Телефон отримав потужну камеру з основним сенсором на 50 МП, доповнений ультраширококутним об'єктивом та потрійним оптичним зумом. Акумулятор місткістю 3700 мАг забезпечує пристойний час автономної роботи пристрою.
4. Apple iPhone 14
Смартфон використовує 6,1-дюймову OLED-панель з частотою 60 Гц, яка займає 86% площі корпусу. Швидкий процесор Apple з 6 ГБ оперативної пам'яті забезпечує високу продуктивність системи, обсяг вбудованої пам'яті варіюється від 128 до 512 ГБ.
5. Xiaomi 13
Телефон пропонує 6,36-дюймовий OLED-дисплей LTPO з роздільною здатністю Full HD+ і частотою до 120 Гц. Співвідношення площі екрана та корпусу — 89%. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 2 з 8 ГБ оперативної пам'яті та з 256 ГБ накопичувача. Потрійна камера розроблена у співпраці з Leica.
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