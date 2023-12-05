ТОП-5 лучших компактных смартфонов в 2023 году

Современные компактные смартфоны предлагают производительность премиум-класса. Фото: cashify.in

Сегодня высококлассные смартфоны с 5-6-дюймовыми дисплеями уже стали стандартом. Многие пользователи предпочитают компактные телефоны, но не готовы отказываться от возможностей и производительности топовых устройств.

Рейтинг компактных смартфонов составил NotebookCheck.

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1. Samsung Galaxy S23

Фото: itc.ua

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED, поддерживающим частоту обновления до 120 Гц. S23 получил быстрый процессор Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти, доступны конфигурации 128 ГБ и 256 ГБ накопителя.

2. Apple iPhone 13 mini

Фото: techradar.com

При диагонали 5,4 дюйма производительность и возможности iPhone 13 mini не вызывают сомнений. Система очень быстро реагирует на ввод благодаря хорошему сенсорному экрану — яркому с хорошей читабельностью на улице.

3. Samsung Galaxy S22

Фото: notebookcheck

Самая дешевая модель премиум-класса Samsung. Он имеет 6,1-дюймовый OLED-экран, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя. Телефон получил мощную камеру с основным сенсором 50 МП, дополненный ультраширокоугольным объективом и 3-кратным оптическим зумом. Аккумулятор емкостью 3700 мАч обеспечивает приличное время автономной работы устройства.

4. Apple iPhone 14

Фото: gsmarena.com

Смартфон использует 6,1-дюймовую OLED-панель с частотой 60 Гц, которая занимает 86% площади корпуса. Быстрый процессор Apple с 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность системы, объем встроенной памяти варьируется от 128 до 512 ГБ.

5. Xiaomi 13

Фото: gsmarena.com

Телефон предлагает 6,36-дюймовый OLED-дисплей LTPO с разрешением Full HD+ и частотой до 120 Гц. Соотношение площади экрана и корпуса — 89%. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Тройная камера разработана в сотрудничестве с Leica.

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