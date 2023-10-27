ТОП-5 смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами в 2023 году
Ничто так не раздражает в производительных смартфонах, как необходимость постоянной подзарядки, ведь по показателю выносливости продвинутые гаджеты уступают базовым моделям, не говоря уже о традиционных кнопочных телефонах. Но производители работают над этим, и уже добились определенных успехов.
Рейтинг телефонов по наибольшему времени автономной работы составили эксперты Tech Advisor.
1. Sony Xperia 10 IV
Лучший из лучших
Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 24:52 часа.
Емкость аккумулятора: 5000 мАч.
Плюсы
- Практичный дизайн.
- Четкий OLED-экран.
Минусы
- Частота обновления экрана составляет всего 60 Гц.
- Пятнистая камера.
- Медленная зарядка.
Цена 324 доллара.
2. Oppo A78 5G
Великолепный бюджетный вариант
Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 21:08 час.
Емкость аккумулятора: 5000 мАч.
Плюсы
- Хорошая производительность за свои деньги.
- Дисплей с частотой 90 Гц
Минусы
- Посредственные камеры.
- Много раздутых программ.
- Дешевая сборка.
Цена 266 долларов.
3. Realme 9 Pro
Хороший дизайн
Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 18:30 часов.
Емкость аккумулятора: 5 000 мАч.
Плюсы
- Плавное, простое программное обеспечение.
- Частота обновления 120 Гц.
Минусы
- Посредственная камера.
- Нет IP-влагозащиты.
- Средняя производительность.
- ЖК-панель.
Цена от 338 долларов.
4. Asus Zenfone 10
Лучший компактный телефон
Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 17:36 часов.
Емкость аккумулятора: 4 300 мАч.
Плюсы
- Выразительный, компактный дизайн.
- Сильные технические свойства.
- Разъем для наушников.
Минусы
- Камера только среднего уровня.
- Обещано только два обновления Android.
Цена 844 доллара.
5. Apple iPhone 14 Plus
Лучший iPhone по времени автономной работы
Время автономной работы, заявленное изготовителем: до 20 часов.
Заявленная производителем емкость аккумулятора: 4323 мАч.
Плюсы
- Первоклассная производительность.
- Отличные камеры.
- Относительно легкий.
Минусы
- Слишком дорогой.
- Дисплей частотой 60 Гц.
- Медленная зарядка.
Цена от 1153 долларов.
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