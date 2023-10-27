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ТОП-5 смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами в 2023 году

27 октября 2023 11:00
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами в 2023 году
Пока никто не может превзойти Sony Xperia 10 IV по времени автономной работы. Фото: expertreviews.co.uk
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ничто так не раздражает в производительных смартфонах, как необходимость постоянной подзарядки, ведь по показателю выносливости продвинутые гаджеты уступают базовым моделям, не говоря уже о традиционных кнопочных телефонах. Но производители работают над этим, и уже добились определенных успехов.

Рейтинг телефонов по наибольшему времени автономной работы составили эксперты Tech Advisor.

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1. Sony Xperia 10 IV

Лучший из лучших

Фото: gsmarena.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 24:52 часа.
Емкость аккумулятора: 5000 мАч.

Плюсы

  • Практичный дизайн.
  • Четкий OLED-экран.

Минусы

  • Частота обновления экрана составляет всего 60 Гц.
  • Пятнистая камера.
  • Медленная зарядка.

Цена 324 доллара.

2. Oppo A78 5G

Великолепный бюджетный вариант

Фото: noypigeeks.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 21:08 час.
Емкость аккумулятора: 5000 мАч.

Плюсы

  • Хорошая производительность за свои деньги.
  • Дисплей с частотой 90 Гц

Минусы

  • Посредственные камеры.
  • Много раздутых программ.
  • Дешевая сборка.

Цена 266 долларов.

3. Realme 9 Pro

Хороший дизайн

Фото: soyacincau.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 18:30 часов.
Емкость аккумулятора: 5 000 мАч.

Плюсы

  • Плавное, простое программное обеспечение.
  • Частота обновления 120 Гц.

Минусы

  • Посредственная камера.
  • Нет IP-влагозащиты.
  • Средняя производительность.
  • ЖК-панель.

Цена от 338 долларов.

4. Asus Zenfone 10

Лучший компактный телефон

Фото: gagadget.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 17:36 часов.
Емкость аккумулятора: 4 300 мАч.

Плюсы

  • Выразительный, компактный дизайн.
  • Сильные технические свойства.
  • Разъем для наушников.

Минусы

  • Камера только среднего уровня.
  • Обещано только два обновления Android.

Цена 844 доллара.

5. Apple iPhone 14 Plus

Лучший iPhone по времени автономной работы

Фото: nextrift.com

Время автономной работы, заявленное изготовителем: до 20 часов.
Заявленная производителем емкость аккумулятора: 4323 мАч.

Плюсы

  • Первоклассная производительность.
  • Отличные камеры.
  • Относительно легкий.

Минусы

  • Слишком дорогой.
  • Дисплей частотой 60 Гц.
  • Медленная зарядка.

Цена от 1153 долларов.

Ранее мы представляли ТОП-5 Android-альтернатив iPhone 15 Pro и ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов Android в сентябре 2023 года.

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