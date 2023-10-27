ТОП-5 смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами в 2023 году

Пока никто не может превзойти Sony Xperia 10 IV по времени автономной работы. Фото: expertreviews.co.uk

Ничто так не раздражает в производительных смартфонах, как необходимость постоянной подзарядки, ведь по показателю выносливости продвинутые гаджеты уступают базовым моделям, не говоря уже о традиционных кнопочных телефонах. Но производители работают над этим, и уже добились определенных успехов.

Рейтинг телефонов по наибольшему времени автономной работы составили эксперты Tech Advisor.

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1. Sony Xperia 10 IV

Лучший из лучших

Фото: gsmarena.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 24:52 часа.

Емкость аккумулятора: 5000 мАч.

Плюсы

Практичный дизайн.

Четкий OLED-экран.

Минусы

Частота обновления экрана составляет всего 60 Гц.

Пятнистая камера.

Медленная зарядка.

Цена 324 доллара.

2. Oppo A78 5G

Великолепный бюджетный вариант

Фото: noypigeeks.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 21:08 час.

Емкость аккумулятора: 5000 мАч.

Плюсы

Хорошая производительность за свои деньги.

Дисплей с частотой 90 Гц

Минусы

Посредственные камеры.

Много раздутых программ.

Дешевая сборка.

Цена 266 долларов.

3. Realme 9 Pro

Хороший дизайн

Фото: soyacincau.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 18:30 часов.

Емкость аккумулятора: 5 000 мАч.

Плюсы

Плавное, простое программное обеспечение.

Частота обновления 120 Гц.

Минусы

Посредственная камера.

Нет IP-влагозащиты.

Средняя производительность.

ЖК-панель.

Цена от 338 долларов.

4. Asus Zenfone 10

Лучший компактный телефон

Фото: gagadget.com

Время автономной работы по результатам теста аккумулятора: 17:36 часов.

Емкость аккумулятора: 4 300 мАч.

Плюсы

Выразительный, компактный дизайн.

Сильные технические свойства.

Разъем для наушников.

Минусы

Камера только среднего уровня.

Обещано только два обновления Android.

Цена 844 доллара.

5. Apple iPhone 14 Plus

Лучший iPhone по времени автономной работы

Фото: nextrift.com

Время автономной работы, заявленное изготовителем: до 20 часов.

Заявленная производителем емкость аккумулятора: 4323 мАч.

Плюсы

Первоклассная производительность.

Отличные камеры.

Относительно легкий.

Минусы

Слишком дорогой.

Дисплей частотой 60 Гц.

Медленная зарядка.

Цена от 1153 долларов.

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