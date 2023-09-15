Ціни на iPhone 15 Pro: де у світі вони найнижчі, а де — найвищі

Вартість флагмана iPhone 15 Pro сильно відрізняється від країни до країни. Фото: apple.com

Різниця в цінах на новий флагман Apple iPhone 15 Pro між різними регіонами світу досягають розмірів провалля. Якщо в деяких штатах США вартість телефона не змінилася у порівнянні з минулорічним iPhone 14 Pro, то в Туреччині вона виросла на понад 60%.

Порівняння цін на всіх регіональних версіях Apple зробив сайт Nukeni.

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Найдешевша базова модель флагмана 15 Pro в США коштує 999 доларів. Прийнятними є ціни в Японії (1080 дол.), Гонконзі та Китаї (1099 дол.). Захмарними є ціни в Індії (1623 дол.), Бразилії (1909 дол.) та Туреччині (2409 дол.).

США та Канада представлені двічі для різних штатів країн. 1 — ціна з найменшим податковим навантаженням, 2 — з найвищим. Інфографіка: nukeni.com

Скільки потрібно працювати, щоб купити iPhone 15 Pro

За даними МЕТА, в України гаджет коштуватиме від 40600 гривень. Розмір середньої зарплати в Україні у 2023 році складає 16012 гривень. Отже, середньостатистичному українцю доведеться працювати лише на iPhone, попри голод та спрагу, понад 53 дні.

За підрахунками сервісу Picodi, найменше на iPhone 15 Pro працюватимуть швейцарці (4,2 дня), американці (5,3) та австралійці (6,3). Довго чекати та працювати доведеться філіппінцям (79,5). А рекорд побила Туреччина, де людям доведеться лише заради гаджета пробути на роботі понад чотири місяці (123,7).

Раніше ми писали, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android. Також повідомляли, скільки доведеться викласти за новинки Apple -- iPhone 15 та Watch Series 9.