В приложении "Дия" появилась электронная подпись международного стандарта: детали

Электронная подпись в ЕС

В приложении "Дія" появилась электронная подпись международного стандарта. В настоящее время работает бета-тест в последнем обновлении приложения.

Об этом информирует Михаил Федоров.

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Электронная подпись международного стандарта

"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы Дия. Подписью-EU, соответствующей регламенту eIDAS Европейского Союза. Следовательно, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы", — сообщает Федоров.

Последнее обновление приложения создает автоматически два варианта подписи. По украинскому стандарту (ГОСТ) и международному (ECDSA).

"Процесс не изменился. Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре - и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д. Взаимное признание электронных подписей с ЕС - очень важная часть цифровой евроинтеграции. Мы на правильном пути. Работаем далее", — отмечает министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, что Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта. Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дия.City.