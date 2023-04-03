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В приложении "Дия" появилась электронная подпись международного стандарта: детали

3 апреля 2023 14:56
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Электронная подпись в ЕС
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В приложении "Дія" появилась электронная подпись международного стандарта. В настоящее время работает бета-тест в последнем обновлении приложения.

Об этом информирует Михаил Федоров.

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Электронная подпись международного стандарта

"Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС. Теперь сможете подписывать европейские документы Дия. Подписью-EU, соответствующей регламенту eIDAS Европейского Союза. Следовательно, страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы", — сообщает Федоров.

Последнее обновление приложения создает автоматически два варианта подписи. По украинскому стандарту (ГОСТ) и международному (ECDSA).

"Процесс не изменился. Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре - и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т.д. Взаимное признание электронных подписей с ЕС - очень важная часть цифровой евроинтеграции. Мы на правильном пути. Работаем далее", — отмечает министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, что Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта. Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дия.City.

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