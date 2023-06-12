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У популярній грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська мова

12 червня 2023 14:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська мова
Кадри з гри Cyberpunk 2077. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У популярній грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська мова. Поки що це буде текстовий переклад, про озвучку українською не йдеться.

Про це повідомили представники гри на офіційному сайті

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Коли очікувати доповнення?

Відтак, польська студія CD Projekt RED заявила, що у грі з'явиться доповнення Phantom Liberty з українською локалізацією. Це означає, що мешканці Найт-сіті нарешті заговорять українською мовою. 

"Нам знадобився понад рік, щоб перекласти та адаптувати більше мільйона слів діалогів, ігрових текстів та інтерфейсів, після чого ми провели масштабне тестування, щоб забезпечити найкращий досвід для наших україномовних гравців. Я щиро сподіваюся, що наша українська громада насолоджуватиметься кожною хвилиною", — каже один із представників гри. 

Відомо, що доповнення до гри вийде 26 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Sony PlayStation блокує турецькі облікові записи геймерів з Росії. У відповідь на це на форумі сайту користувачі почали писати скарги.

Також, група "Вагнер" та російська розвідка намагалися проникнути на ігрові платформи, такі як Discord, для ведення інформаційної кампанії. Компанія Microsoft наразі консультує уряди з цього приводу.

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