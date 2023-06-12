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В популярной игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык

12 июня 2023 14:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык
Кадры по игре Cyberpunk 2077. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В популярной игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык. Пока это будет текстовый перевод, об озвучке на украинском речь не идет.

Об этом сообщили представители игры на официальном сайте.

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Следовательно, польская студия CD Projekt RED заявила, что в игре появится дополнение Phantom Liberty с украинской локализацией. Это значит, что жители Найт-сити наконец-то заговорят на украинском языке.

"Нам понадобилось больше года, чтобы перевести и адаптировать более миллиона слов диалогов, игровых текстов и интерфейсов, после чего мы провели масштабное тестирование, чтобы обеспечить лучший опыт для наших украиноязычных игроков. Я искренне надеюсь, что наша украинская община будет наслаждаться каждой минутой", — говорит один из представителей игры.

Известно, что дополнение к игре выйдет 26 сентября 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что Sony PlayStation блокирует турецкие аккаунты геймеров из России. В ответ на это на форуме сайта пользователи начали писать жалобы.

Также группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании. Компания Microsoft сейчас консультирует правительства по этому поводу.

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