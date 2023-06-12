В игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык

В популярной игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык
В популярной игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык. Пока это будет текстовый перевод, об озвучке на украинском речь не идет.
Об этом сообщили представители игры на официальном сайте.
Когда ждать дополнения?
Следовательно, польская студия CD Projekt RED заявила, что в игре появится дополнение Phantom Liberty с украинской локализацией. Это значит, что жители Найт-сити наконец-то заговорят на украинском языке.
"Нам понадобилось больше года, чтобы перевести и адаптировать более миллиона слов диалогов, игровых текстов и интерфейсов, после чего мы провели масштабное тестирование, чтобы обеспечить лучший опыт для наших украиноязычных игроков. Я искренне надеюсь, что наша украинская община будет наслаждаться каждой минутой", — говорит один из представителей игры.
Известно, что дополнение к игре выйдет 26 сентября 2023 года.
Напомним, ранее мы писали, что Sony PlayStation блокирует турецкие аккаунты геймеров из России. В ответ на это на форуме сайта пользователи начали писать жалобы.
Также группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании. Компания Microsoft сейчас консультирует правительства по этому поводу.