Samsung вимкнув запис відео 8K на Galaxy S23 Ultra після оновлення

У популярного флагмана від Samsung серйозний збій при зйомці відео у 8K: в чому проблема
Після останнього оновлення у компанії Samsung вимкнули функцію запису відео 8K з високим бітрейтом на смартфонах Galaxy S23 Ultra. Відповідний параметр досі є у налаштуваннях, але його неможливо активувати.
Про це повідомляє видання SamMobile.
Що це означає
За попередньою інформацією, функцію High Bitrate Videos, яка дозволяла записувати відео у режимі 8K, відключено. У налаштуваннях цей параметр є, однак активувати його неможливо.
Як стверджують користувачі, ця функція інколи давала збій при використанні високого бітрейта.
Ймовірно, компанія відключила її через глюк у роботі.
Нагадаємо, компанія Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring. Виробництво планують розпочати вже у серпні.
Додамо, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.