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У популярного флагмана від Samsung серйозний збій при зйомці відео у 8K: в чому проблема

30 липня 2023 23:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Samsung вимкнув запис відео 8K на Galaxy S23 Ultra після оновлення
Запис відео на смартфоні Samsung. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після останнього оновлення у компанії Samsung вимкнули функцію запису відео 8K з високим бітрейтом на смартфонах Galaxy S23 Ultra. Відповідний параметр досі є у налаштуваннях, але його неможливо активувати. 

Про це повідомляє видання SamMobile

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Що це означає

За попередньою інформацією, функцію High Bitrate Videos, яка дозволяла записувати відео у режимі 8K, відключено. У налаштуваннях цей параметр є, однак активувати його неможливо. 

Як стверджують користувачі, ця функція інколи давала збій при використанні високого бітрейта.

Ймовірно, компанія відключила її через глюк у роботі.  

Нагадаємо, компанія Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring. Виробництво планують розпочати вже у серпні. 

Додамо, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.

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