Samsung вимкнув запис відео 8K на Galaxy S23 Ultra після оновлення

Запис відео на смартфоні Samsung. Фото: google

Після останнього оновлення у компанії Samsung вимкнули функцію запису відео 8K з високим бітрейтом на смартфонах Galaxy S23 Ultra. Відповідний параметр досі є у налаштуваннях, але його неможливо активувати.

Про це повідомляє видання SamMobile.

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За попередньою інформацією, функцію High Bitrate Videos, яка дозволяла записувати відео у режимі 8K, відключено. У налаштуваннях цей параметр є, однак активувати його неможливо.

Як стверджують користувачі, ця функція інколи давала збій при використанні високого бітрейта.

Ймовірно, компанія відключила її через глюк у роботі.

Нагадаємо, компанія Samsung випустить розумну каблучку Galaxy Ring. Виробництво планують розпочати вже у серпні.

Додамо, 26 липня, під час довгоочікуваного Galaxy Unpacked компанія Samsung представила свої флагманські новинки. Зокрема, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.