Samsung отключил запись видео 8K на Galaxy S23 Ultra после обновления

У популярного флагмана от Samsung серьезный сбой при съемке видео у 8K: в чем проблема
После последнего обновления в компании Samsung отключили функцию записи видео 8K с высоким битрейтом на смартфонах Galaxy S23 Ultra. Соответствующий параметр до сих пор находится в настройках, но его невозможно включить.
Об этом сообщает издание SamMobile.
Что это значит
По предварительной информации, функция High Bitrate Videos, позволяющая записывать видео в режиме 8K, отключена. В настройках этот параметр есть, однако активировать его невозможно.
Как утверждают пользователи, данная функция иногда давала сбой при использовании высокого битрейта.
Вероятно, компания отключила ее из-за глюка в работе.
Напомним, компания Samsung выпустит разумное кольцо Galaxy Ring. Производство планируется начать уже в августе.
Добавим, 26 июля во время долгожданного Galaxy Unpacked компания Samsung представила свои флагманские новинки. В частности, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.