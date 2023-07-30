Samsung отключил запись видео 8K на Galaxy S23 Ultra после обновления

Запись видео на смартфоне Samsung. Фото: google

После последнего обновления в компании Samsung отключили функцию записи видео 8K с высоким битрейтом на смартфонах Galaxy S23 Ultra. Соответствующий параметр до сих пор находится в настройках, но его невозможно включить.

Об этом сообщает издание SamMobile.

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Что это значит

По предварительной информации, функция High Bitrate Videos, позволяющая записывать видео в режиме 8K, отключена. В настройках этот параметр есть, однако активировать его невозможно.

Как утверждают пользователи, данная функция иногда давала сбой при использовании высокого битрейта.

Вероятно, компания отключила ее из-за глюка в работе.

Напомним, компания Samsung выпустит разумное кольцо Galaxy Ring. Производство планируется начать уже в августе.

Добавим, 26 июля во время долгожданного Galaxy Unpacked компания Samsung представила свои флагманские новинки. В частности, показали Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Watch 6.