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Уперше за чотири роки Android змінив свій логотип

27 червня 2023 18:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Уперше за чотири роки Android змінив свій логотип
Android змінив свій логотип уперше за чотири роки. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 27 червня, стало відомо про те, що компанія Google презентувала новий логотип до операційної системи (ОС) Android. Знаменитий маскот так і залишили, однак його голова стала обʼємною і назва ОС написана з великої літери.

Про це повідомляє портал 9to5google.

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У Android оновлений логотип

Зазначається, що фахівці змінили і зображення голови знаменитої голови зеленого робота, і назву самої ОС.

Оновлений логотип зʼявлятиметься під час вмикання всіх Android-гаджетів.

 

Android змінив свій логотип уперше за чотири роки. Фото: google.com

Google змінював логотип Android останній раз у 2019 році. Відомі колір напису став чорним, а від знайомого робота Android лишилась тільки частина голови.

 

Історія логотипу Android. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що відтепер у TikTok зʼявилась нова функція — інструмент "батьківського контролю". Він створений для фільтрації контенту і доданий до функціоналу "Сімейних налаштувань".

Додамо, що на початку липня Telegram запустить формат stories. Порівняно з Instagram Telegram-stories не будуть обмежені у часі. 

 

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