Уперше за чотири роки Android змінив свій логотип

Android змінив свій логотип уперше за чотири роки. Фото: REUTERS

Сьогодні, 27 червня, стало відомо про те, що компанія Google презентувала новий логотип до операційної системи (ОС) Android. Знаменитий маскот так і залишили, однак його голова стала обʼємною і назва ОС написана з великої літери.

Про це повідомляє портал 9to5google.

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Зазначається, що фахівці змінили і зображення голови знаменитої голови зеленого робота, і назву самої ОС.

Оновлений логотип зʼявлятиметься під час вмикання всіх Android-гаджетів.

Android змінив свій логотип уперше за чотири роки. Фото: google.com

Google змінював логотип Android останній раз у 2019 році. Відомі колір напису став чорним, а від знайомого робота Android лишилась тільки частина голови.

Історія логотипу Android. Фото: google.com

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