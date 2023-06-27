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Впервые за четыре года Android сменил свой логотип

27 июня 2023 18:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Впервые за четыре года Android сменил свой логотип
Android сменил свой логотип впервые за четыре года. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 27 июня, стало известно о том, что компания Google представила новый логотип к операционной системе (ОС) Android. Знаменитый москот так и оставили, однако его голова стала объемной и название ОС написано с большой буквы.

Об этом сообщает портал 9to5google.

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У Android обновленный логотип

Отмечается, что специалисты изменили и изображение головы знаменитой головы зеленого робота, и название самой операционной системы.

Обновленный логотип будет отображаться при включении всех Android-гаджетов.

 

Android сменил свой логотип впервые за четыре года. Фото: google.com

Google менял логотип Android в последний раз в 2019 году. Известный цвет надписи стал черным, а от знакомого робота Android осталась только часть головы.

 

История логотипа Android. Фото: google.com

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