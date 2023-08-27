Випуск iPhone 15 Pro: що оновлять у флагманах та які кольори будуть доступні для продажу

Смартфон 15 Pro Max. Фото: google

Вже зовсім скоро компанія Apple офіційно представить нові моделі iPhone 15. Окрім цього, розробники також завершують роботу над iOS 17, яка стане доступною у той же час.

Про це йдеться у матеріалі видання Mac Rumors.

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Доступні кольори iPhone 15

Повідомляється, що нова модель смартфону iPhone 15 буде доступна лише у п'ятьох кольорах. Йдеться про синій, сірий, космічний, чорний та сріблястий. Золотого кольору поки що не буде.

Також очікується, що смартфони матимуть рамку з матового титану на відміну від полірованої нержавіючої сталі.

Доступні кольори iPhone 15. Фото:macrumors.com

Ціна на iPhone 15

Відомо, що нові моделі будуть на 100-200 доларів дорожчі за телефони iPhone 14 Pro. Тобто, початкові ціни на пристрої коливатимуться від 1099 до 1299 доларів.

Різнокольорові кабелі

За попередньою інформацією, усі моделі iPhone 15 будуть доступні з плетеними кольоровими кабелями. Провід буде на 50% довший за однометровий кабель Lightning, який має iPhone 14.

Швидкість кабеля складатиме 2.0 для передачі даних. В той час, як вища швидкість буде доступною за допомогою дорожчого кабелю, який продаватиметься окремо.

Різнокольорові кабелі. Фото: macrumors.com

Дата анонсу iPhone серії 15

За попередньою інформацією, Apple представить нову лінійку iPhone 15 у західних країнах 12 вересня. Проте, офіційної інформації від виробників поки що не було. Зазвичай, анонс відбувається за тиждень.

Нагадаємо, у вересні американська компанія Apple випустить iPhone 15. Однак у компанії нібито виникли проблеми з серійним виробництвом деяких компонентів. Через це компанія скорочує виробництво нових смартфонів.

Також ми писали, що технічний аналітик інвестиційної компанії Haitong International Securities з Гонконгу Джефф Пу прогнозує, що моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року будуть підтримувати Wi-Fi 7. Також експерт вважає, що вони матимуть 48 МП об'єктив надширококутної камери.