Випуск iPhone 15 Pro: що оновлять у флагманах та які кольори будуть доступні для продажу
Вже зовсім скоро компанія Apple офіційно представить нові моделі iPhone 15. Окрім цього, розробники також завершують роботу над iOS 17, яка стане доступною у той же час.
Про це йдеться у матеріалі видання Mac Rumors.
Доступні кольори iPhone 15
Повідомляється, що нова модель смартфону iPhone 15 буде доступна лише у п'ятьох кольорах. Йдеться про синій, сірий, космічний, чорний та сріблястий. Золотого кольору поки що не буде.
Також очікується, що смартфони матимуть рамку з матового титану на відміну від полірованої нержавіючої сталі.
Ціна на iPhone 15
Відомо, що нові моделі будуть на 100-200 доларів дорожчі за телефони iPhone 14 Pro. Тобто, початкові ціни на пристрої коливатимуться від 1099 до 1299 доларів.
Різнокольорові кабелі
За попередньою інформацією, усі моделі iPhone 15 будуть доступні з плетеними кольоровими кабелями. Провід буде на 50% довший за однометровий кабель Lightning, який має iPhone 14.
Швидкість кабеля складатиме 2.0 для передачі даних. В той час, як вища швидкість буде доступною за допомогою дорожчого кабелю, який продаватиметься окремо.
Дата анонсу iPhone серії 15
За попередньою інформацією, Apple представить нову лінійку iPhone 15 у західних країнах 12 вересня. Проте, офіційної інформації від виробників поки що не було. Зазвичай, анонс відбувається за тиждень.
Нагадаємо, у вересні американська компанія Apple випустить iPhone 15. Однак у компанії нібито виникли проблеми з серійним виробництвом деяких компонентів. Через це компанія скорочує виробництво нових смартфонів.
Також ми писали, що технічний аналітик інвестиційної компанії Haitong International Securities з Гонконгу Джефф Пу прогнозує, що моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року будуть підтримувати Wi-Fi 7. Також експерт вважає, що вони матимуть 48 МП об'єктив надширококутної камери.