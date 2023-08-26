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Нові гаджети від Apple: коли відбудеться презентація смартфонів та годинників

26 серпня 2023 17:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нові гаджети від Apple: коли відбудеться презентація смартфонів та годинників
Смартфон від Apple. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вже наступного місяця відбудеться презентація нових гаджетів від Apple. За словами перевірених інсайдерів, iPhone 15 та інші новинки покажуть 12 вересня.

Про це раніше говорив Марк Гурман з Bloomberg, а зараз — відомий інсайдер з Китаю Маджин Бу.

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Інсайдер з Китаю заявив, що презентація відбудеться 12 вересні. На підтвердження своїх слів він опублікував відповідний скриншот.

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Скриншот, який опублікував інсайдер. Фото: twitter.com/MajinBuOfficial
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Допис інсайдера. Фото: скриншот

Повідомляється, що попереднє замовлення на iPhone 15 буде можливе з 15 вересня, а в продаж новий смартфон надійде 22 числа. У мережі також пишуть, що iPhone 15 Ultra вийде на місяць пізніше інших новинок. 

У вересні презентують Apple Watch нового покоління, а в жовтні очікується презентація комп'ютерів на Apple Silicon.

Нагадаємо, e вересні американська компанія Apple випустить iPhone 15. Однак у компанії нібито виникли проблеми з серійним виробництвом деяких компонентів. Через це компанія скорочує виробництво нових смартфонів.

Також ми писали, що технічний аналітик інвестиційної компанії Haitong International Securities з Гонконгу Джефф Пу прогнозує, що моделі iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max 2024 року будуть підтримувати Wi-Fi 7. Також експерт вважає, що вони матимуть 48 МП об'єктив надширококутної камери.

Додамо, аналітики прогнозують, що Apple Watch 9, які лише готуються до випуску, майже не будуть відрізнятися від моделей минулого року. А найбільші оновлення готують на 2024 рік для ювілейних Watch X.

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